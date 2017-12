Spevák George Michael musí na osem týždňov za mreže

Britského speváka Georgea Michaela odsúdili dnes v Londýne za riadenie motorového vozidla pod vplyvom drog na osem týždňov väzenia.

14. sep 2010 o 16:46 TASR

LONDÝN.

Bývalého frontmana popového dua Wham!, ktorý má za sebou aj úspešnú sólovú kariéru a megahity ako Careless Whisper či Faith, zatkli 4. júla po tom, ako jeho auto narazilo do obchodu s fotografickým tovarom na severe Londýna. Pre dôvodné podozrenie z jazdy pod vplyvom alkoholu alebo drog a z vlastnenia marihuany ho predviedli na policajnú stanicu v Hampsteade a neskôr obžalovali. George Michael 24. augusta pred súdom priznal svoju vinu. Už vtedy sudca upozornil na vážnosť jeho situácie a na možnosť vynesenia prísneho trestu.

"Som si absolútne vedomý vážnosti situácie, v ktorej som sa ocitol a ospravedlňujem sa za to," vyhlásil vtedy George Michael a uviedol, že má za sebou 14-dňový pobyt na odvykacej klinike a naďalej pokračuje v liečení z drogovej závislosti. "Osobné problémy, s ktorými som sa musel vyrovnať, boli zrejme na mňa priveľké. Je mi ľúto, že mi moja hrdosť zabránila skôr vyhľadať pomoc," citovali Michaelove slová médiá.

Umelec, vlastným menom Georgios Kyriacos Panayiotou, sa už v minulosti dostal do stretov so zákonom. V roku 2007 mu na dva roky odobrali vodičský preukaz za to, že šoféroval v nespôsobilom stave. Jeho advokáti argumentovali na jeho obranu, že v tom čase užíval lieky na predpis.

V roku 2008 ho zatkli na verejných toaletách v londýnskom parku Hampstead Heath pre obvinenia súvisiace s drogami.

Už na sklonku 90. rokov minulého storočia speváka zatkli v USA za "obscénne správanie" na verejných toaletách.

Zdroj: Reuters, DPA, www.bild.de