David Guetta zahral v Bratislave dancefloor (ako) z cédečka

Francúzskemu dídžejovi Davidovi Guettovi sa podarilo premeniť priestor za bratislavskou Inchebou na veľkú kolotočovú diskotéku.

15. sep 2010 o 14:39 Peter Filin

BRATISLAVA. Publikum len o málo staršie ako na koncerte Pussycat Dolls, svetelná šou ako spred desiatich rokov a nudný, akoby z cédečka pustený dídžejský set.

Parížan David Guetta v utorok v areáli za bratislavskou Inchebou dokázal svojimi rádiovými hitmi roztancovať. Nič viac sa mu nepodarilo.

Na to, aby známy dídžej vypredal veľkú halu v Bratislave alebo v Košiciach, stačí známe meno a niekoľko rádiových hitov.

Nie je ale zvykom, že dídžej hrá naživo skladby v albumovej verzii, bez toho aby ich aspoň minimálne upravil. Guetta to spravil počas svojho trojhodinového bratislavského setu hneď niekoľkokrát.

Je možno náročné prerobiť dancefloorové hity do „koncertnej“ verzie, no ak chcete, aby sa vaše vystúpenie podobalo kolotočovej diskotéke, je takáto snaha vlastne zbytočná.

Snahu osviežiť nudný set Guettovi nemôžeme uprieť. S prerobeným hitom Insomnia od Faithless sa to nepodarilo, kým pri coververzii Rythm Is A Dancer mu to už vôbec nevyšlo.

Návrat do rokov minulých pripomínala aj svetelná šou. Takáto bola bežná už začiatkom tohto storočia na porovnateľne veľkých akciách za porovnateľnú cenu. Guetta po vizuálnej, rovnako ako po hudobnej stránke nepripravil pre návštevníkov nič špeciálne.

Lístky na akciu sa stáli od 35 do 50 eur. Organizátor tvrdí, že do areálu prišlo 15–tisíc ľudí, počet predaných lístkov ale nezverejnil.