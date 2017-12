Slovenská gotika na export

Naše umenie prerazilo vo Francúzsku, zatiaľ však len výstavou diel, ktoré vznikli pred mnohými storočiami počas stredoveku.

16. sep 2010 o 0:00 Pavol Szalai

Parížska výstava stredovekého umenia zo Slovenska potrvá až do januára.(Zdroj: DUŠAN BURAN)

Keď začiatkom 16. storočia Majster Pavol z Levoče dobrusoval Krista na odpočinku, určite netušil, že o päťsto rokov neskôr ho ako jedinečné dielo ocenia v kolíske gotiky – vo Francúzsku. Tamojší minister a senátori, v historickom srdci Paríža.

Neprekáža, že Majster Pavol zrejme hovoril po nemecky a žil v Uhorsku. Misia slovenskej kultúrnej diplomacie sa v utorok večer podarila. Na vernisáži v Latinskej štvrti, medzi univerzitou Sorbonne a chrámom Notre Dame, sa nehovorilo o nemeckej, uhorskej, ani o francúzskej, ale o slovenskej gotike. A vďaka výstave Zlaté a ohnivé (Umenie na Slovensku koncom stredoveku), ktorú otvárala, by sa malo až do januára.

Od gotiky k Štefánikovi

V prestížnom múzeu stredovekého umenia Cluny si slovenský minister kultúry Daniel Krajcer a jeho francúzsky kolega Frédéric Mitterand rozdelili úlohy. „Nechcem, aby to znelo nadnesene, ale som dnes vyšší,“ chválil výstavu Krajcer.

Keď potom trochu nervózne stál opodiaľ obklopený originálmi sôch z Notre Dame synovec posledného francúzskeho prezidenta, ktorý navštívil Slovensko, zašiel ďalej – k francúzsko-slovenským vzťahom. Okrem gotických pokladov Slovenska spomenul Mitterand aj Európske hlavné mestá kultúry Košice a Marseille 2013 a Milana Rastislava Štefánika.

Na otvorení výstavy, ktorá je, slovami jej slovenského kurátora Dušana Burana na pútnickom mieste všetkých stredovekých romantikov, sa ťažko hľadal niekto nespokojný. Na križovatke rušných bulvárov St. Michel a St. Germain diplomati hovorili, že „Francúzi zistia, že za rakúsko-slovenskou hranicou nie je len čierna diera“.

Aspoň deň bez komplexov

Tamojší slovenský veľvyslanec Marek Eštok si pochvaľoval prvú slovenskú výstavu, ktorú otvoril francúzsky minister kultúry, a minister Krajcer poznamenal, že je to najvýznamnejšia výstava v histórii Slovenska v zahraničí. „Ak je niekto zo Slovákov zakomplexovaný, tak po dnešku naozaj nemusí byť,“ dodal.

Dojatie neskrýval ani Jean-Christophe Ton-That, ktorý spolu s kolegom z Cluny Xavierom Dectotom kurátorsky zastrešoval projekt na francúzskej strane. „Pre mňa je to jedna z najkrajších výstav a to tu pracujem trinásť rokov,“ povedal Ton-That. Dúfa, že aspoň časť z 300-tisíc ľudí, ktorí múzeum navštívia každý rok, privedie na Slovensko.

„Veľkú chuť navštíviť Slovensko“ dala výstava bývalej prezidentskej kandidátke socialistov Ségolene Royalovej. Čo francúzsku političku, ktorá priznala, že Slovensko nepozná, na vernisáž priviedlo, ostalo jediným otáznikom večera.

Inak je to so štátnou podporou reštaurátorstva a skupovania slovenskej gotiky pre SNG. V utorok to však pre Krajcera nebola téma. „Ťažko sa mi na túto otázku odpovedá v čase, keď sú verejné financie vo vážnom rozklade.“