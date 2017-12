O Oskara bude bojovať aj slovenský film Hranica

Hranica dokumentaristu Jara Vojteka zachytáva príbehy v dedinke Slemence, ktorú armáda po druhej svetovej vojne rozdelila na ukrajinskú a československú časť.

17. sep 2010 o 13:12 ČTK

Slovenská filmová a televízna akadémia rozhodla o návrhu slovenského filmu na cenu Akadémie filmových umení a vied v kategórii cudzojazyčný film.

BRATISLAVA. Slovensko pošle do boja o prestížnu sošku Oscara dokument o rozdelenej dedine Hranica. Rozhodla o tom hlasovaním Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), informovala jej viceprezidentka Zuzana Mistríková.

Výber sa tento rok zúžil len na tri filmy. Jediný hraný film, Legenda o lietajúcom Cypriánovi, šancu nedostal. O víťazoch v Los Angeles rozhodnú koncom februára budúceho roka.

"Ostnatý drôt, bezohľadne natiahnutý medzi domy, rozdelil nielen cintorín, majetky, ale aj najbližšie rodiny na desiatky rokov, niekedy dokonca navždy. Vyskytli sa prípady, keď rodičia zostali na jednej strane a deti na druhej," uvádzajú tvorcovia na webstránke. Snímka už získala cenu Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov v Jihlave a režisér ju uviedol aj na festivale v Rotterdame.

video //www.sme.sk/vp/17312/

Kým vlani slovenská akadémia vyberala z desiatky filmov, tento rok sa výber zúžil, keďže od októbra 2009 do septembra 2010 do kín prišli len tri nové slovenské filmy. Okrem Hranice to bol historický film Legenda o lietajúcom Cypriánovi debutujúcej režisérky Mariany Čengel-Solčanskej a dokument Mongolsko - V tieni Džingischána známeho filmára Pavla Barabáša.

Podľa Mistríkovej hlasovala menej ako polovica členov akadémie, ktorá má 119 riadnych a 18 čestných členov. Tri pätiny z nich dalo hlas Hranici, 23 percent vymyslenému príbehu skutočného mnícha Cypriána a sedem percent Barabášovej dobrodružnej novinke.

Oscara slovenským tvorcom ako prvý a zatiaľ posledný film priniesol v roku 1965 československý Obchod na korze. Slovensko v minulých rokoch nezabodovalo ani veľkofilmami Bathory a Jánošík, ktoré prilákali do kín rekordný počet divákov. Akadémia o nich ani nehlasovala, lebo vraj medzi ich autormi nebola väčšina Slovákov. Vlani SFTA nominovala príbeh židovskej rodiny Nedodržaný sľub, amerických akademikov však nezaujal.