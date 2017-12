Zomrel herec a bývalý český minister kultúry Martin Štěpánek

Český herec a bývalý minister kultúry Martin Štěpánek spáchal samovraždu.

16. sep 2010 o 21:59 idnes.cz

PRAHA. Český herec a bývalý minister kultúry Martin Štěpánek (63) spáchal samovraždu. Informuje o tom český spravodajský server idnes.cz.

Podľa neoficiálnych údajov sa zastrelil. Ministrom bol necelý rok - od septembra 2006 do januára 2007 - v tzv. prvej Topolánkovej vláde.

Martin Štěpánek sa narodil 11. januára 1947 v Prahe do rodiny herca Zdeňka Štěpáneka. Po maturite študoval DAMU a účinkoval v Národnom divadle, v Činohernom klubu a v Divadle na Vinohradoch.

Okrem toho sa venoval dabingu a hral vo filmoch a seriáloch, napríklad v Hříšných lidech města pražského.

V roku 1981 emigroval do Rakúska, odkiaľ sa presťahoval do Nemecka. Do Česka sa vrátil až v roku 1994 a niekoľko rokov pracoval ako režisér pre Rádio Slobodná Európa.

Podľa českých médií sa Štěpánek opakovane liečil zo závislosti na alkohole.