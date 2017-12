Toto nie je nový barbar Conan

Robiť žánrové veci dobre je neuveriteľne ťažké. Žánre majú formálne aj obsahové pravidlá, ktoré sa prakticky neporušujú. Film Solomon Kane to jasne dokazuje.

18. sep 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Keď nemá hlavu ani pätu kúsok textu z „veľkej" beletrie, môžete rozprávať o postmoderne. No keď základné veci nefungujú pri sci-fi alebo fantasy, nepomôže žiadna omáčka. Pri takýchto dielach totiž veľmi ľahko rozoznať, kedy sú mizerné, kedy priemerné a kedy príležitostne dobré. A Solomon Kane dobrý nie je.

Je zvláštnou filozofiou našich distribútorov poslať do kín film, ktorý mal svetovú premiéru takmer pred rokom. Isté rozpaky tak príbeh pulpového kapitána Roberta E. Howarda z prelomu 16. a 17. storočia vzbudzuje ešte skôr, než film vôbec uvidíte. A naivné a nudné šermovanie pištoľami a mečmi náladu nezlepšuje.

Podobné filmy podľa komiksov či takzvanej (a nesprávne nazývanej) brakovej literatúry nebývajú zväčša duchaplné. Ale to nie je ich úlohou. Majú zabaviť a má to vyzerať dobre. Že nejaký pseudopuritán zachraňuje svoju dušu, grófstvo, ženu a dobro, na to sme si zvykli. Pri Kaneovi však bývajú zaujímavé kulisy: temný svet rodiacej sa vedy a stredovekých zvykov, kombinácia mágie a racionálnych zákonov.

Lenže na rozdiel od komiksu filmový Kane nefunguje. Choreografia súbojov je podpriemerná, atmosféra prakticky nejestvuje, efekty sú ako spred dvadsiatich rokov a nudiť sa začnete už v nejakej tridsiatej minúte filmu. Pri takomto diele by ste sa asi nemali cítiť ako pri slabej časti seriálu Buffy, krotiteľky upírov. Možno je práve zásadný problém, že Kane sa občas ponáša na televízny film.

Solomon Kane nie je taká populárna postava ako Howardov barbar Conan. Je však zaujímavejšia. Preto prekvapuje, že sa vo filme objavila až osemdesiat rokov po svojom vzniku.

Teraz je otázne, či ešte pár rokov nemohol počkať. Z Conana urobil Arnold Schwarzenegger kult. Lenže pri tomto filme sa zabavíte (s trochou nostalgie) aj dnes. Bohužiaľ, na Solomonovi Kaneovi sú skutočne zábavné iba dve veci: to, že sa nakrúcal v Českej republike, a jeho plagát.