Čo čítame - Enter

20. sep 2010 o 0:00 Jana Močková

Už na prvý pohľad ma zaujala novinka na našom trhu - časopisu Enter, s podtitulom Kam zo súčasného umenia a literatúry. Stále váham, do ktorej kategórie periodík ho zaradiť. Nevyzerá ako časopis. Formát A4 má tvrdú obálku so špirálou naboku, čo je vcelku nevídané, ako aj to, že neobsahuje žiadnu reklamu. Ak nerátame „reklamu" umeniu a literatúre. Takmer 70­stranové vydanie má aj obsahom bližšie ku knihe, rozhovor s Bobom Welchom, Petrom Krištúfkom, Milanom Adamčiakom, Jánom Litvákom a ďalšími sa dá otvoriť aj po dlhšom čase, rovnako ako poviedky či básne súčasných domácich a zahraničných autorov. Koniec koncov, aj interview s Tomom Waitsom, ktorým sa hrdí a láka titulka, je staršieho dáta, nič mu to však neuberá na atraktívnosti.

O tú sa však starajú hlavne fotografie a reprodukcie výtvarných diel, ktorým je venovaný skutočne veľkorysý priestor - až taký, že je na tom čosi záhadné. Enter má domov v Košiciach a sú pod ním podpísané známe mená - Kitta, Stano, Gavura, Groch a ďalší, ktoré už majú nielen s literatúrou zopár rokov prežitých. Zdá sa, že vedia, čo chcú robiť - periodikum, ktoré sa dá pozerať a čítať, aj keď ho človek vytiahne po dlhšom čase z police. Prvé číslo je vlastne ako titulná strana, láka, ale nevieme, čo bude ďalej. Je namieste popriať Enteru veľa šťastia, nech má možnosť ukázať sa obsahom, a teda ďalšímičíslami.