Kriminálka vo federálnych farbách

Herečka Zuzana Fialová stála pri zrode televízneho seriálu. A dostala v ňom hlavnú rolu.

20. sep 2010 o 0:00 Ján Gregor

Zuzana Fialová má zámerne pôsobiť menej žensky, než by mohla.(Zdroj: TRIGON PRODUCTION)

Po konkurenčných talentových šou, ktoré vysielajú komerčné televízie, pribúda ďalší česko-slovenský televízny produkt. Dnes večer má premiéru prvý diel Kriminálky Staré Mesto.

BRATISLAVA. S nápadom nakrútiť pôvodný kriminálny seriál prišla pred viac ako štyrmi rokmi herečka Zuzana Fialová. Prvých sedem dielov môžu od dnešného dňa každý pondelok sledovať diváci STV a Českej televízie. V dôsledku iného nastavenia hlavného vysielacieho času pôjde seriál na Slovensku o pätnásť minút neskôr ako v Česku.

Slovenská televízia v pondelkovom hlavnom čase celé leto vysielala romantické filmy, čo jej zabezpečilo slušnú sledovanosť, teraz sa ich musela vzdať v prospech nového seriálu.

Medzi Prahou a Bratislavou

Spôsob vysielania čiastočne nadväzuje na známe slovenské televízne pondelky, aj keď teraz pôjde skôr o česko-slovenské pondelky. Hlavnú ženskú úlohu obsadila slovenská herečka, jej kolegom je český herec Matěj Hádek, nad nimi stojí ako sivá eminencia vyslúžilý policajt, rozdávač múdrostí a bonmotov Milan Lasica, čo je tiež hviezda dostatočne populárna na oboch stranách hranice.

V seriáli sa rozpráva po česky aj po slovensky, viaceré postavy majú zmiešaný pôvod. Zločin nepozná hranice, a tak napriek názvu sa dej neodohráva iba v bratislavskom centre, ale aj v Prahe. Podľa producenta Patrika Pašša je možné, že do ďalšej série vstúpi aj rakúsky partner, čím by do cestovných povinnosti policajtov zrejme pribudla tretia krajina.

Seriál bude pre viacerých Bratislavčanov návratom ku koreňom - mnohí sa na mieste fiktívnej policajnej stanice narodili, nakrúcalo sa totiž v interiéroch bývalej pôrodnice na Bezručovej ulici s vestibulom plným sklobetónu. Sedem častí seriálu stálo vyše dvoch miliónov eur, podstatný diel nákladov niesli STV a Česká televízia (každá približne 40 percent). Hlavným producentom bola slovenská spoločnosť Trigon Production, známa v posledných mesiacoch aj pre spory okolo prideľovania peňazí v Slovenskom audiovizuálnom fonde.

Autorkou námetu a predstaviteľkou Zuzany Krauzovej je Zuzana Fialová, scenár napísal Alex Koenigsmark v spolupráci s Dominikom Dánom, slovenským kriminalistom píšucim pod pseudonymom detektívne romány.

Seriál má slovenského režiséra Jána Sebechlebského, no ten vyštudoval v Prahe, kde po škole zostal pôsobiť. Nakrútil mnoho dokumentárnych filmov, ale aj českú verziu Ordinácie v ružovej záhrade a seriál První krok.

Ženy, ktoré nepotrebujú mužov

Kriminálka Staré Mesto nemá byť variáciou podobných amerických seriálov, policajná stanica pôsobí trochu ošarpane a dej sa nezameriava iba na trestné činy, ale aj na osobný život hlavných postáv. Ten je často nenaplnený, hlavná ženská postava je napríklad rozvedená a jej syna vychovávajú najmä starí rodičia. Aj tí sú rozvedení.

Fialová spomína, že vyrastala skôr ako chlapec, keď sa hrávali na policajtov a vagabundov. Hrať chalana bolo podľa nej príjemné, lebo nemusela dbať na krásu, a tento prístup sa preniesol aj do seriálu, kde má zámerne pôsobiť menej žensky, než by mohla. Jej agenda je však širšia - chce diváčkam ukázať ženu, ktorá zvládne svoj život bez muža po boku.

Novinári mohli už minulý týždeň vidieť jeden diel seriálu s názvom Prípad vysmiateho muža. V hodinovej epizóde sa zúrivo cestovalo medzi Prahou a Bratislavou, dvakrát zasahovali kukláči a hlavnou témou bol medzinárodný zločin.

Kriminalistom sa poza chrbát vlastného šéfa podarilo komplikovaný prípad hravo vyriešiť, ale rozprávanie pôsobilo najmä zo začiatku trochu chaoticky a naplnenie zámeru robiť kriminálku a popri tom psychologický film spôsobilo, že sa tam objavilo príliš veľa náhod.