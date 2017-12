Konvergencie: klasika, džez, alternatíva aj elektronika

Otváracie večery v najväčších katedrálach na Slovensku, dokopy vyše dvadsať koncertov s hudbou rôznych žánrov v dvoch mestách, svetoznámi skladatelia i interpreti. To je hlavná časť festivalu Konvergencie 2010, ktorá sa začína dnes.

20. sep 2010 o 0:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Takto nabitý program ešte festival Konvergencie, za ktorým už jedenásť rokov stojí violončelista Jozef Lupták, ešte nemal. Po tradičnej „letnej" časti, keď sa pod touto značkou hrala komorná klasická hudba v niekoľkých mestách, prichádza rovnako tradičné jesenné finále. Začína sa už dnes v Bratislave a skončí sa 3. októbra v Košiciach.

„Je to mimoriadny koncert aj preto, že časovo nezapadá do nášho tradičného víkendu, ale najmä preto, že je do veľkej miery mimo našich horizontov," hovorí o dnešnom večere Jozef Lupták. Festival sa doposiaľ konal v komorných priestoroch Design Factory alebo kostola Klarisky, pre špičkové britské vokálne The Hilliard Ensemble s jedným z najznámejších európskych džezmenov Janom Garbarekom sa však organizátori rozhodli prenajať si Dóm sv. Martina. „Prvýkrát som ich počul ešte v škole a veľmi sa mi to páčilo. Bol to taký môj sen," dodáva Jozef Lupták.

Berger, Martinů, Warchal

O jeden z najúspešnejších projektov vydavateľstva ECM bol veľký záujem, už je vypredaný. Kto však tejto prestížnej značke dôveruje, má šancu vidieť v Bratislave ďalších hudobníkov, ktorí na nej vydávajú. Tenorista John Potter, člen Hilliard Ensemble, sa v rámci Konvergencií predstaví aj ako sólista. V piatok bude spievať skladby renesančného skladateľa Dufayho v sprievode elektronických podkladov a videoprojekcie. „Je to veľmi zaujímavé nadžánrové spojenie. Elektroniku som plánoval predstaviť na festivale už dávno, teraz sa o to postará skladateľ Ambrose Field, ktorý získal trikrát cenu na rakúskom festivale Ars electronica," hovorí Lupták.

Z tohtoročného programu šéf festivalu špeciálne vyzdvihuje aj koncert k osemdesiatinám skladateľa Romana Bergera, ktorý bude súčasťou piatkovej „noci komornej hudby", a zaznejú na ňom jeho sólové skladby s názvom Konvergencie v podaní huslistov Igora Karška a Milana Paľu. V dramaturgii sa objavuje niekoľko ďalších jubileí - Martinů, Bohdan Warchal, ale aj alternatívna skupina Bez ladu a skladu. Lupták si v niekoľkých koncertoch tradične sám zahrá, okrem neho sa viackrát predstavia aj ďalší muzikanti ako napríklad pianista Miki Škuta.

Košice neopakujú Bratislavu

Kým vlani sa Konvergencie presunuli do Košíc až koncom roka, teraz sa tam festival začína takmer hneď po Bratislave. „V programe sa opakuje jediný koncert, inak je to niečo úplne iné. Ale aj tam začíname v dóme a ďalšie večery sú v Tabačke, čo je bývalý industriálny priestor podobný bratislavskej Design Factory. Teším sa, že tento rok sa v Košiciach oveľa viac zapojili tamojší muzikanti a že pokračuje spolupráca s projektom Interface, čo je súčasť európskeho hlavného mesta kultúry," hovorí Jozef Lupták.

Diváci na východe Slovenska budú počuť vokálne diela renomovaných súčasných autorov ako John Tavener alebo Sofia Gubajdulinová, ale aj tangá Astora Piazzollu či Rómske balady, čo je nový projekt českej speváčky Idy Kelarovej a Škampovho kvarteta, ktorý práve vychádza na CD.

Festival sa v Košiciach uza〜vrie 3. októbra. Podrobné informácie o programe nájdete na www.konvergencie.sk.