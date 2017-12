Cena Fantázie 2010 pozná svojich finalistov

Časopis Fantázia zverejnil výsledky prvého kola literárnej súťaže Cena Fantázie 2010 - o najlepšiu slovenskú poviedku vo fantastických žánroch (sci-fi, fantasy, horor).

Zo 73 prijatých poviedok od 64 autorov do druhého kola súťaže postúpila pätica (podľa abecedy): Gabriela Habdáková (Galanta) s poviedkou „Gemini“, Soňa Košičiarová (Bratislava) - „Homo homini lupus“, Soňa Lantajová (Veľký Grob) - „Dračica“, Zuzana Stožická (Bratislava) - „Mamut farby malinového lekváru“ a Tomáš Straňák (Martin) s poviedkou „Čierna odroda“. Poslední traja menovaní už za sebou finálovú účasť v predošlých ročníkoch majú, zvyšné dve autorky sú nováčikmi v osemročnej histórii poviedkovej súťaže.



O finálovej pätici rozhodli porotcovia v zložení Jozef Karika (autor knihy V tieni mafie), Katarína Mrázková (publicistka, kultura.sme.sk), Peter F. 'Rius Jílek (literárny teoretik, publicista), Michal Kříž (o.z. Mastodont) a Ivan Pullman (editor zborníka a publicista časopisu Fantázia), ktorí hodnotili anonymné texty. Finálové poviedky budú zverejnené na stránke kultura.sme.sk koncom septembra. O absolútnom víťazovi rozhodnú čitatelia v tajnom hlasovaní. Definitívne výsledky sa verejnosť dozvie na knižnom veľtrhu Bibliotéka v novembri tohto roku.



Do súťaže sa zasielajú dosiaľ nepublikované poviedky fantastických žánrov (sci-fi, fantasy, horor) v slovenskom jazyku v rozsahu do 30 normostrán. Celkovo prvým víťazom súťaže bol v roku 2003 Juraj Červenák (autor knižných sérií Dobrodružstvá kapitána Báthoryho a Černokňažník), naposledy si už druhýkrát výhru - umelecké dielo sochára Andreja Csillaga - prevzala autorka Lucia Droppová.