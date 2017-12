Peter Sellers: Smutný predseda vlády humoru

Takmer každý videl niektorý z filmov o Ružovom panterovi a pozná postavu menom inšpektor Clouseau. Jej stvárniteľ, herec Peter Sellers, by sa bol v septembri tohto roku dožil 85 rokov.

23. sep 2010 o 0:00 Márius Kopcsay

Blomba namiesto bomba. Opoce namiesto opice. Telefén namiesto telefón... Takmer každému je niektorá z týchto slovných hračiek povedomá. Takmer každý predsa videl niektorý z legendárnych filmov o Ružovom panterovi a mal tú česť zoznámiť sa s postavou menom inšpektor Clouseau. Jej stvárniteľ, britský herec Peter Sellers, by sa bol v septembri tohto roku dožil 85 rokov. Skonal predčasne, ako 54-ročný, na infarkt.

Život Petra Sellersa je učebnicovým príbehom génia, ktorý všetko podriadil svojmu nezmerateľnému talentu. Práci a hereckej kariére obetoval osobné i profesionálne vzťahy, súkromie i zdravie. Doslova sa rozdal divákom, hoci na druhej strane svoje srdce okolitému svetu nikdy neotvoril.

V perinke na javisku

Peter Sellers bol predurčený na to, aby svoj život prežil na divadelných doskách a na fi lmovom plátne. Svoj osud dostal do vienka v podobe umeleckého rodokmeňa. Prinajmenšom tri generácie Sellersových predkov mali niečo do činenia s divadlom.

Jeho židovská matka Peg vystupovala pred publikom ako revuálna umelkyňa a Sellersov otec William, protestant a hráč na organ v yorkshirskej katedrále, ju pri niektorých číslach sprevádzal na klavíri alebo bendže.

Syn, ktorý sa narodil 8. septembra 1925 v mestečku Southsea v hampshirskom kniežatstve, bol pokrstený ako Richard Henry Sellers. Meno Peter mu dali rodičia ako pamiatku na staršieho brata, čo sa narodil mŕtvy.

A prorokovali mu slávnu budúcnosť. Aspoň podľa životopisu českého kritika Jana Rejžka šťastný otec zobral dvojtýždňové (podľa niektorých zdrojov dokonca len dvojdňové!) batoľa na divadelné javisko, aby tu pred nadšeným obecenstvom vyhlásil: „Možno držím v rukách budúceho predsedu vlády zábavy.“

Netušil, ako presne sa jeho veštba naplní. Sellers sa stal jedným z najslávnejších komikov a čo viac, podarilo sa mu s nenapodobiteľným rukopisom vytvoriť postavu rozoznateľnú na prvý pohľad, po prvom geste či prvom slove. Nie je veľa hercov, ktorí sa môžu pochváliť niečím podobným.

S druhou manželkou Britt Eklandovou

Prihovoril sa za seba

Cesta do funkcie predsedu vlády humoru nebola priamočiara, ale spoľahlivo viedla cez kabaretné či divadelné pódiá, prípadne cez podmanivý svet zákulisia. Tu sa predsa Sellersov život začal a tu budúci herec strávil svoje detstvo. Ako päťročný už vystupoval v revue „Postriekaj ma“, ktorú vymyslela a vyprodukovala Sellersova činorodá babička.

Pokiaľ ide o klasické vzdelanie, toho sa Petrovi veľa nedostalo, v školských laviciach to vydržal do štrnástich rokov. Namiesto vysvedčení a diplomov šiel do života vyzbrojený obrovským hereckým talentom, pohybovým nadaním, a najmä výborným hudobným sluchom.

Práve vďaka nemu vynikal neuveriteľnou schopnosťou imitovať ľudí okolo seba. A tiež si našiel zamestnanie ako hráč na bicie v tanečnom orchestri, hoci istý čas ho zaujalo aj fotografovanie a pomýšľal aj na novinársku profesiu.

V umeleckom telese britskej Royal Airforce strávil aj druhú svetovú vojnu, počas ktorej sa dostal do Indie či na Ďaleký východ a zabával tam uniformované publikum drzým imitovaním dôstojníkov.

Čoskoro si vyslúžil povesť geniálneho napodobňovateľa a prevteľovača do tých najbizarnejších postáv idiotov, žobrákov s rozmanitými dialektmi, ktoré pohotovo odpočul na cestách po Británii aj mimo nej.

Je o ňom známe, že telefonoval do BBC a napodobňujúc hlasy známych hercov odporúčal rozhlasovému producentovi Royovi Speerovi, aby angažoval „istého šialene talentovaného Sellersa“. Producent sa o podfuku dozvedel, ale drzého imitátora angažoval. A tak rozhlas odštartoval Sellersovu hereckú kariéru.

Z rozhlasu na plátno

Pre Sellersa bolo dôležité zoznámenie sa s kolegami Harrym Secombom a Spikeom Milliganom, s ktorými sedem rokov tvoril populárny rozhlasový kabaret Goon Show, plný novátorského absurdného a surrealistického humoru, ktorý satiricky pranieroval britské konvencie.

Aj tu sa Sellers okrem písania skečov uplatnil svojou geniálnou imitátorskou schopnosťou. A je zrejmé, že odtiaľto vyviera prameň inšpirácie neskoršej britskej rozhlasovej i televíznej zábavy - vrátane legendárnej umeleckej skupiny Monty Python.

V tomto čase sa Sellers prvýkrát objavuje aj pred kamerou. Mihne sa v neveľmi vydarenej dobrodružnej snímke Čierna ruža (1950).

Oveľa väčší herecký aj autorský priestor získava o rok neskôr v krátkometrážnom filme Zbláznime sa, vychádzajúcom z poetiky populárnej rozhlasovej šou. Ten istý rok potom priniesol Sellersovi aj celovečerný debut v podobe dnes už takmer neznámej podvodníckej komédie Tonyho Younga Halieriky vedú do raja.

Peter Sellers v Pomste Ružového pantera (1978). Bolo to jeho posledné

vystúpenie v úlohe šéfinšpektora Jacqua Clouseua

Dr. Strangelove

Nasledovali úlohy v ďalších fi lmoch, ozajstnú šancu predviesť svoje všestranné herecké umenie však Sellers dostal až v roku 1959 vďaka komédii Myš, ktorá revala. Režisér Jack Arnold vytvoril absurdnú frašku o malom kniežatstve Grand Fenwick v Alpách, ktoré vyhlási vojnu Spojeným štátom americkým.

Sellers sa tu zaskvel v trojúlohe panovníčky štátu - veľkovojvodkyne Gloriany XII., dedičného premiéra Ruperta Mountjoya a vrchného nadlesného Tullyho Bascomba, ktorý do USA vedie výpravu dvadsiatky odhodlaných bojovníkov, aby zaútočili na New York – v tom čase absolútne vyľudnený pre cvičný atómový poplach...

Prelomový bol pre Sellersa rok 1962, keď sa zoznámil s geniálnym režisérom Stanleym Kubrickom pri nakrúcaní filmu Lolita, kde stvárnil bytostne nesympatickú postavu Quiltyho.

Perfekcionistický Kubrick bol taký fascinovaný Sellersovým hereckým umením, že mu ochotne toleroval jeho výstrelky a ponúkol mu trojrolu vo svojom ďalšom fi lme Dr. Divnoláska, alebo Ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu (1964).

V komédii refl ektujúcej vtedajšiu atmosféru bipolárneho sveta ohrozeného jadrovými zbraňami si Sellers zahral vojenského kapitána Mandrakea, amerického prezidenta Muffl eyho aj šialeného nemeckého vedca Divnolásku. Sellers bol ako prvý v histórii za tri úlohy v jednom fi lme nominovaný na Oscara.

Cenu nakoniec nedostal, no práve v tom čase sa stal skutočným fenoménom – a to pre prvú dvojicu série filmov o Ružovom panterovi, v ktorých na Sellersa čakala nezabudnuteľná úloha nahlúpleho inšpektora Clouseaua.

Šéfinšpektor Clouseau zasahuje!

Americký režisér Blake Edwards bol v šesťdesiatych rokoch populárny aj vďaka skvelej fi lmovej adaptácii knihy Trumana Capoteho Raňajky u Tiff aniho. (Vo fi lme sa zaskvela Audrey Hepburnová a Edwardsov dvorný skladateľ Henry Mancini dostal Oscara za pieseň Moon River, ktorá tu odznela.

Ten istý Mancini sa stal autorom nezabudnuteľnej „panterovskej“ melódie...) Edwards sa rozhodol nakrútiť fi lm Ružový panter o mimoriadne vzácnom diamante, na ktorý si brúsi zuby zločinec svetového formátu Fantóm.

Neúspešne, no o to vytrvalejšie, ho však prenasleduje francúzsky policajt Clouseau. Hlavného hrdinu Fantóma stvárnila britská herecká hviezda David Niven. Postavu Clouseaua mal pôvodne hrať jeho kolega Peter Ustinov (mimochodom, keď Niven ako dôstojník bojoval v spojeneckých vojskách počas 2. svetovej vojny, Ustinov bol jeho vojenským sluhom). Úlohu však v poslednej chvíli dostal Sellers. Zhostil sa jej tak skvele, že epizódnu postavu povýšil na hlavnú a upútal pozornosť divákov.

Pohotový Edwards rýchlo nakrútil pokračovanie – fi lm Komisár Clouseau na stope, ktorý už od A po Z stojí na Sellersovi a jeho nespútanej komike. Prvýkrát sa tu tiež objavujú dve postavy, ktoré Clouseaua sprevádzajú vo všetkých ďalších častiach: japonský sluha Kato (Burt Kwouk), ktorý svojho pána v rámci tréningu atakuje v najnečakanejších situáciách, a inšpektorov neurotický nadriadený Dreyfus v podaní pôvodom českého herca Herberta Loma. (S Lomom sa Sellers nestretol prvýkrát, hral s ním už vo svojich prvých fi lmoch.)

Niekoľko tvárí Petera Sellersa: inšpektor Jacques Clouseau v prvom Ružovom panterovi

(1963), šialený nemecký vedec Dr. Strangelove (1964) a posledná filmová rola:

dementný záhradník Chance vo filme Being There (Bol som pri tom, 1979),

ktorý to dotiahne až po kandidatúru na prezidenta. Partnerkou

mu bola herečka Shirley MacLaine

Srdcové problémy

V tom čase sa stal Sellers skutočnou hviezdou. Dokresľuje to veľavravný detail – v apríli 1964 sa ako prvý muž v histórii ocitol na titulnej strane časopisu Playboy. Po rozvode s prvou manželkou Anne Howeovou vstúpil do manželského zväzku s hereckou kolegyňou Britt Eklandovou.

Na druhej strane jeho život okrem enormného pracovného vyťaženia sprevádzali drogy, alkohol a milostné aféry – medzi tie najznámejšie patrí jeho neopätovaný vzťah k Sofi i Lorenovej.

Pre zaujímavosť, Sellers bol celý život vegetariánom, ale na zlepšenie jeho zdravotného stavu to zrejme nestačilo. Iba 38-ročný prekonal sériu trinástich srdcových záchvatov. Počas jedného z nich sa mu celkom zastavilo srdce a následky po ňom mu ostali na celý život.

Herec, ktorému chýbalo „Ja“

Rovnako poznačená ako jeho zdravie, ostala aj povesť Petra Sellersa. Mnohí ho vykresľovali ako nevyspytateľného a nespoľahlivého egomaniaka, s ktorým si trúfl i spolupracovať len najväčší dobrodruhovia. O tom, aký Sellers vlastne bol, nevie podať svedectvo nikto. Netušil to ani herec sám.

„Keby ste ma požiadali, aby som hral sám seba, neviem, čo robiť. Neviem, kto som,“ vyhlásil. Tvrdil, že sám osebe nie je nikým, že jeho „ja“ ožíva spolu s postavami, ktoré stvárňuje. A možno práve toto chýbajúce „ja“ predstavovalo prapríčinu Sellersovej životnej tragédie. Faktom ostáva, že spolupráca s ním nebola jednoduchá.

Po úspešnej prvej dvojici „panterov“ Blake Edwards obsadil Sellersa aj do svojho fi lmu Večierok – konkrétne do úlohy insitného indického herca menom Hrundi V. Bakshi, čo sa omylom dostane na párty po dokončení fi lmu, ktorý vlastným pričinením pokazil.

Sellers mal počas nakrúcania s Edwardsom také hlboké konfl ikty, že celkom prestali komunikovať a posielali si odkazy len písomne. Okolnosti (umelecké a azda aj fi nančné) však oboch umelcov časom donútili zabudnúť na spory a vrátiť sa k úspešnej panterovskej sérii, ktorá v sedemdesiatych rokoch pokračovala troma fi lmami – Návrat ružového pantera (1975), Ružový panter znovu zasahuje (1976) a Pomsta ružového pantera (1978).

Ich kostrou je raz opätovné zmiznutie vzácneho diamantu, potom zasa vyčíňanie komisára Dreyfusa, ktorého Clouseau dohnal svojou nešikovnosťou k číremu šialenstvu a ktorý sa spolu so svojím úhlavným nepriateľom rozhodne zničiť celý svet.

Vo filme What's New Pussycat (1965), sa stretlo množstvo veľkých hviezd: Woody Allen

(ktorý napísal aj scenár), Peter O´Toole a Peter Sellers, herečky: Capucine,

Romy Schneider, Ursula Andress a Paula Prentiss

Dokonalá karikatúra moci

V čom vlastne spočíva čaro Sellersovho Clouseaa? Bolo by zjednodušené nazvať ho výstižnou karikatúrou policajnej debility. Predovšetkým ide o postavu postihnutú úplnou absenciou sebarefl exie – čím nemožnejšie sa Clouseau správa, tým pevnejšie je presvedčený o správnosti svojho konania. Nikdy o sebe nepochybuje. S rovnakým fanatizmom sa prezlieka raz do kostýmu Quasimoda, potom starého námorníka či vidieckeho zubára, ktorému sa počas zákroku roztopí umelý nos...

Vydáva sa za mafi ánskeho bossa, ktorému však z umelého nafúknutého brucha uniká vzduch, nevedome, no úspešne čelí všetkým možným nástrahám a pokusom o atentát, aby vlastnou iniciatívou spôsoboval ďalšie katastrofy a ohromoval svoje okolie mimoriadne tupým úsudkom.

Zdá sa, že Sellers touto postavou parodoval akúkoľvek autoritu moci. Na druhej strane si dokázal získať sympatie divákov, ktorí priam čakali na šťastný koniec, v ktorom sa inšpektorovi napriek všetkým nástrahám, a najmä napriek sebe samému, podarí zvíťaziť.

K úspechu panterovských fi lmov nepochybne prispelo herecké majstrovstvo ďalších aktérov, predovšetkým spomínaného Herberta Loma, ktorý komisárovi Dreyfusovi vtlačil rozmer skutočného šialenstva – vrátane povestného neurotického tiku a urputnej snahy zlikvidovať Clouseaua ako zdroj svojho utrpenia. V našich končinách si však Clouseaua nemožno predstaviť bez kongeniálneho dabingu českého herca Stanislava Fišera.

Do češtiny sa podarilo preniesť aj originálnu franko-angličtinu hlavného antihrdinu vrátane zmienených slovných hračiek, v ktorých sa bomba mení na blombu a telefón na telefén. Je zrejmé, že úspech Pantera stál i padal so samotným Sellersom – potvrdili to aj čoraz slabšie pokračovania dokončené po Sellersovej smrti a zostavené z použitých či nepoužitých záberov zo starších fi lmov, alebo dokonca s iným hereckým obsadením.

Na druhej strane však autorské práva na Ružového pantera vlastnili Blake Edwards a Maurice Richlin. Je známe, že Peter Sellers bol autorským hercom a veľmi sa usiloval o vlastný „panterovský“ projekt, ktorý sa však nikdy nepodarilo uskutočniť.

Rozlúčil sa ako záhradník

V roku 1977 vtedy už štvrtýkrát ženatý Sellers prekonal ďalší ťažký infarkt, po ktorom jeho srdcu pomáhal udržiavať rytmus kardiostimulátor. Akoby tušil, že sa blíži koniec, rozlúčil sa s obecenstvom výrazným, no preňho netypickým hereckým počinom – hlavnou postavou mentálne zaostalého záhradníka Chanceho vo fi lme Bol som pri tom (1979).

Román Jerzyho Kosinského očaril Sellersa už v roku 1972. Knižku si od neho požičal režisér Hal Ashby a neskôr sa zhostil i jej fi lmovej adaptácie. Sellers veľmi dlho hľadal vhodný spôsob, ako stvárniť postavu prostoduchého človeka, ktorý žil v úplnej izolácii a okolitý svet poznal iba z televízie – a ktorý až po smrti svojho pána vkročil do reality, aby sa zhodou okolností a hlavne vďaka celkom mylnému výkladu svojej slabomyseľnosti dostal až do najvyššej politiky. „Sellers si s postavou záhradníka Chancea nevedel dlho poradiť,“ spomínal režisér Ashby. „Pýtal sa, odkiaľ ten človek je.

A tak sme hovorili o rôznych možnostiach. Bolo to ťažké, ale to bolo konečne niečo, s čím sa musel sám popasovať.“ Ashby tiež potvrdzuje, že Sellers bol ten najpohotovejší imitátor, akého kedy spoznal: „Keď sa s vami stretol, bolo zaručené, že vás za pol minúty napodobní. To bolo neuveriteľné, ako rýchlo pracoval...“

Herecký koncert priniesol Sellersovi obdiv divákov aj kritiky, a tiež nomináciu na Oscara, ktorého však nezískal. Úspešnejší bol Dustin Hoff man ako obetavý otec v známej rodinnej dráme Kramerová verzus Kramer.

In the Mood

V roku 1980 sa mal Sellers v Londýne stretnúť so svojimi kolegami z Goon Show, v ktorej kedysi začínal. Na spoločnej večeri plánovanej na 25. júl 1980 sa malo hovoriť o ich ďalšej možnej spolupráci. Tri dni predtým, 22. júla, však Sellers v hoteli Dorcester dostal infarkt, pri ktorom upadol do kómy. Z nej sa už neprebral. Zomrel 24. júla 1980 o polnoci. Na pohrebe zaznela známa rezká džezová skladba In the Mood od Glenna Millera. Svojím posledným šibeničným žartom dal Sellers najavo svoj odpor k pátosu.

Sellers a ženy

Peter Sellers holdoval nielen alkoholu a drogám, ale búrlivý bol aj jeho milostný život. S prvou manželkou Anne Howeovou sa brali v čase, keď sa Sellers prvýkrát objavil vo fi lme, presne 15. septembra 1951. Hovorí sa, že jeho stolibrový honorár za účinkovanie v prvej celovečernej snímke poslúžil ako investícia do zariaďovania prvej domácnosti.

V roku 1960 sa vo filme Milionári stretol so Sophiou Lorenovou, do ktorej sa zbláznil. Cit opradený tajomstvom však zrejme nebol opätovaný. Prispel však k rozpadu jeho prvého manželstva. O štyri roky neskôr si po intenzívnom trojtýždňovom dvorení priviedol k oltáru švédsku herečku Britt Eklandovú, s ktorou sa tiež objavil v troch fi lmoch.

Začiatok manželstva poznačili Sellersove zdravotné problémy – ťažký infarkt myokardu, ktorý prekonal a po ktorom mu ostali trvalé následky. Blízky vzťah mal k princeznej Margaret. Dokonca tak žiarlil na jej priateľstvo s americkým hercom Orsonom Wellesom, že sa s ním odmietol stretnúť pri spoločnom nakrúcaní bláznivej paródie Casino Royal.

Treťou Sellersovou manželkou sa stala austrálska modelka Miranda Quarry (1971 až 1974). V roku 1977, krátko pred smrťou, sa oženil s britskou herečkou Lynne Frederickovou.

Mal tri deti. Jeho najstarší syn, Michael, zomrel na zlyhanie srdca počas operácie 24. júla 2006, teda presne 26 rokov po svojom otcovi.