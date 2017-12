Horory, čínske veľkofilmy a Modra

K prekvapeniam prestížneho festivalu v Toronte patril film zo Slovenska

21. sep 2010 o 0:00 Radovan Holub

Neistoty a hrôzy súčasného sveta boli hlavnou témou tohtoročného filmového festivalu v Toronte, ktorý sa skončil cez víkend.

Toronto je najvýznamnejší filmový festival amerického kontinentu s hýriacim sprievodom hviezd nie nepodobným festivalu v Cannes. S tým rozdielom, že v Cannes sa promenádujú okolo mora a v Toronte medzi mrakodrapmi. Navyše, v demokratickom Toronte sedia hviezdy na večeriach pravidelne v rovnakých reštauráciách ako obyčajní hostia.

Príčinou prílevu hviezd ako Nicole Kidmanová alebo Natalie Portmanová je finančná kríza: hviezdy dnes bežne hrajú aj v strednonákladových alebo dokonca nízkonákladových filmoch, ako ukazuje prípad baletného hororu Čierna labuť amerického režiséra Darrena Aronofského (The Wrestler) s trojicou Natalie Portmanová, Barbara Hersheyová a Winona Ryderová v hlavných úlohách. Nakrúcanie však sprevádzali finančné problémy, muselo sa niekoľkokrát prerušovať, čo obzvlášť znervózňovalo Portmanovú – tá po celý čas nakrúcania držala diétu.

V palácoch aj na predmestí

Víťazný britsko-austrálsky film Kráľovská reč (The King's Speech) sa točí okolo britského kráľa Juraja VI. a budúcej britskej kráľovnej Alžbety II. Víťazstvo filmu v Toronte určuje sčítanie hlasov publika. V posledných rokoch je tu citeľný odklon od malých, provokatívnych filmov k veľkým obrazovým plátnam (napríklad Milionár z chatrče tu zvíťazil v roku 2008).

Celkovo boli torontské filmy silne poznamenané neistotami doby, ako poznamenal riaditeľ festivalu Piers Handling. Filmy sa často odohrávajú v prisťahovaleckých štvrtiach. Mexický režisér Alejandro Gonzáles Iňárritu o tom pri uvedení svojho filmu Biutiful povedal: „Všetky predmestia všetkých veľkých európskych miest prešli rovnakou politickou premenou ovplyvnenou imigrantmi. Títo chudáci zo všetkých kútov sveta sú zabudnutí, neviditeľní ľudia. Ich osudy považujem za natoľko rôznorodé a zaujímavé, že som o nich nakrútil film.“

Na festivale bolo uvedených mnoho snímok súbežne s Benátkami, okrem iných nový film Toma Tykwera Tri. Je to pomerne nudná snímka nesená na vlne modernej sexuality a strachu z chorôb. Žena v klimaktériu Hanna zostáva sama po tom, čo jej muž Simon narýchlo odchádza na operáciu nádoru, a zoznámi sa s bisexuálnym samcom Adamom. Ten ju vráti do centra sexuálneho apetítu a – bez toho, aby to vedeli – má tento sexuálny majster pomer i s jej mužom. Hanna a Simon sa vďaka Adamovi rozvášnia a nakoniec sa milujú všetci spolu.

Festival ukázal, že filmová Čína je na globálnom vzostupe. Čínske a kórejské filmy sa vracajú k štýlu veľkorysých filmových plátien. Čínsky veľkofilm Aftershock sa začína náletom kobyliek na mesto Tangšan v roku 1976, po ktorom nasleduje zemetrasenie. Súrodenci nevedia, že obaja prežili, a stretávajú sa až po rokoch, keď už je Tangšan supermodernou metropolou plnou mrakodrapov.

Medzi najväčšie hity festivalu patrila detektívka Bena Afflecka The Town, jedným z najvýraznejších filmov bola novinka Dannyho Boyla 127 hodín, kde sa striedajú spektakulárne a dokumentárne obrazy. Film je sólom pre cyklistu a lezca Arona Ralstona, ktorý zostáva v úžľabine s rukou zavalenou balvanom. Po Milionárovi z chatrče ide o ďalší film o fyzickej a duševnej nezdolnosti, čo je určite pozitívne v čase dekadentných a často darebáckych hrdinov, ovládajúcich dnešné filmové historky.

Kanaďania v Modre

Svetovú premiéru mal v Toronte aj kanadský film Modra. Nakrútila ho rodená Bratislavčanka Ingrid Veningerová v Modre s trojčlenným štábom a dvadsiatimi hercami. Film o dvoch sedemnásťročných Kanaďanoch na ceste za predkami ukazuje slovenské malomesto ako dosť anachronické lyrické miesto, kde sa spieva, tancuje, jazdí na koňoch, chodí v krojoch, komunikuje obecným rozhlasom a v podstate sa nič mimoriadne nedeje. Až koniec filmu ukazuje Bratislavu ako moderné európske mesto. Vo filme hrá skupina Bukasový masív. Film dostal v hodnotení kanadských kritikov tri hviezdičky z najvyššieho možného počtu štyroch a mal preplnené projekcie. Podľa niektorých divákov šlo dokonca o vôbec najlepší film celého festivalu.