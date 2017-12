To najlepšie, čo doma máme

Tradične štvrtkový večer v bratislavskom divadle Aréna patril ďalšiemu koncertu z cyklu T-mobile Jazz. Do posledného miesta vypredaná sála patrila špičke mladých slovenských hudobníkov zoskupených v projekte Oskar Rozsa Partnership Unlimited.

20. sep 2010 o 0:00 Katarína Gočová

Projekt Partnership Unlimited, ktorého pôvodcom je dirigent a multiinštrumentalista Oskar Rózsa, vznikol pre jubilejný ročník Bratislavských jazzových dní. Stretávajú sa v ňom viacerí najlepší muzikanti z mladej generácie: Martin Valihora (bicie), Ondrej Krajňák (klavír), Eugen Vizváry (klávesy), Ondrej Štveráček (tenorsaxofón), Radovan Tariška (saxofóny) a Vladislav Šarišský (klavír). Tí sa postarali o nevšedný zážitok aj na koncerte v rámci cyklu T-Mobile Jazz v bratislavskom divadle Aréna, na ktorý sa súčasné domáce hviezdy dívajú zdola a márne sa ho snažia dobehnúť.

Samotný večer nebol výnimočný len vďaka koncertu, diváci sa stali súčasťou nahrávania albumu formácie Partnership Unlimited. Odznelo spolu osem skladieb a jeden prídavok. Priestor pohltili príjemné melódie pod názvom Song for Sandra, Autumn Ticket to Moscow či Theme 3. Nádhera, do ktorej sa človek zamiluje pri prvom stretnutí a užíva si každý jej perfektný moment. Moment dokonale ladných kriviek jazzu flirtujúcich s klasikou.

Pri sledovaní hudobníkov sa nedala nevidieť zapálená vášeň, zmysel pre detail a dokonalá presnosť. Komunikácia s ľuďmi v tomto prípade nechýbala. Nebolo jej treba. Hudba hovorila za nich a komunikovali tak počas celých, asi deväťdesiatich minút koncertu a pozdravili tak každého z fanúšikov. Dôkazom toho bol aj záverečný a vďačný standing ovation.

V chladných jesenných dňoch, vyšťavení z open-air akcií, uprednostníme radšej pohodu v kruhu menšej klubovej scény. T-music jazz a jeho dramaturg Martin Valihora prinášalo už od začiatku roka koncerty v Divadle Aréna. Na jeho doskách sa od januára vystriedali Ľuboš Šrámek & Matúš Jakabčic Quintet, Marcel Palonder & Tango Ultimo či The Illusions trio.

V priebehu tohto mesiaca sa nám v bratislavskom klube Hlava 22 predstaví projekt Vocalease 2010, ktorého základné trio tvoria Ondrej Krajňák (klavír), Štefan Bartuš (kontrabas) a Ingrid Bezáková (spev). Lákadlom začiatkom októbra je jediný slovenský koncert amerického saxofonistu Erica Marianthala, ktorý vystúpi so slovenskou formáciou Finally a potom džezovä jeseň tradične korunujú Bratislavské jazzové dni.