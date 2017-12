Bolo by skvelé, keby to bol podvod

Dokument o Joaquinovi Phoenixovi asi nebude taký skutočný, ako o ňom tvrdil režisér Casey Affleck.

Takže Joaquin Phoenix, ten, čo pred dvomi rokmi povedal, že už nikdy nebude hrať, zvažuje nové herecké ponuky. A zdá sa, že svoje rozhodnutie skončiť s hraním vlastne ani nikdy nemyslel vážne. A že vážne nebol myslený ani dokumentárny film I’m Still Here, kde vyzerá ako bezdomovec, blázon a nekriticky ambiciózny narkoman, čo si myslí, že by odteraz mohol byť raperom.

Tak to vyzerá po tom, čo sa pre denník The New York Times rozhovoril Casey Affleck, Phoenixov švagor a režisér filmu I’m Still There. „Bol to vynikajúci výkon, výkon jeho hereckej kariéry,“ povedal. Nič z toho, čo vo filme vidíte, v podstate nie je pravda.“

Bol to dosť očakávaný dokument, ľudia chceli vidieť, ako teraz vyzerá život herca, ktorý bol dvakrát nominovaný na Oscara (za Gladiátora a Walk The Line) a ktorý vyzeral zúfalo zle, keď sa naposledy ukázal v televízii, v nočnej talkšou Davida Lettermana. Premiéru mal začiatkom septembra na festivale v Benátkach, kde ho videla aj diváčka z Bratislavy Petra Vančová. „Vtedy som si nebola istá, ale zdalo sa mi, že to musí byť hrané. Inak by to bolo absurdné. Nechcelo sa mi veriť, že by taký dobrý herec mohol odrazu padnúť do takej hlbokej samodeštrukcie. To by musel byť ozaj veľmi závislý,“ vraví.

Phoenix sa vo filme stretáva s prostitútkami, opíja sa a šnupe kokaín. Rozbieha kariéru rapera, pri spievaní si nepamätá slová, necháva sa vypískať a napriek tomu chodí za hudobnými producentmi s nápadom, že by nahral celý album. „A koľko na to budem potrebovať?“ pýta sa naivne jedného z nich.

Pritom ho sprevádzajú dvaja kamaráti – tiež dosť zvláštni, jednému dokonca stále vyčíta, že ho vyciciava. „Tí kamaráti sa mi zdali dosť pri zmysloch, a to mi tiež nesedelo. Spolu s Affleckom sa len prizerali na tú deštrukciu, zúčastňovali sa na jeho nezmyselných žúrkach. Na toto by sa chceli pozerať?“ pochybuje Petra Vančová. „Skôr z toho mali skvelú zábavu.“

V Benátkach sa pred novinármi ukázal len Affleck, o filme hovoril presvedčivo a popieral, že by to bol podvod. Phoenix sa vraj neukázal preto, že ešte nemal silu vystúpiť a musel pohľad na svoj portrét predýchať. Petra Vančová ho však, možno jediná, zazrela. Na film sa pozeral z malého okienka premietacej sály. „Vôbec by ma nenahnevalo, keby to bol podvod. Bolo by to úžasné. On nie je voči divákom nijako zodpovedný, je to jeho život, takže koho by to malo nahnevať? Pre mňa by to bol len ďalší dôkaz, že je skvelý herec a budem ho mať rada ešte viac.“