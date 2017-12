Pondelková liga majstrov

Festival Konvergencie odštartoval ambicióznym koncertom.

22. sep 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Jan Garbarek hral na Slovensku tento rok už druhýkrát. Kým v marci prišiel s džezovou kapelou, teraz na saxofóne improvizoval k štvorhlasným spevom The Hilliard Ensemble.(Zdroj: CTIBOR BACHRATÝ)

Koncert slávnych britských spevákov so známym nórskym saxofonistom vypredal najväčší kostol

v Bratislave a zaplnil ho hudbou, akú môžeme počuť len zriedka. Otvárací večer festivalu Konvergencie skutočne vyšiel.

Názov mimoriadny koncert používajú organizátori rôznych akcií pomerne často, ale v prípade pondelkového večera v bratislavskom Dóme sv. Martina to naozaj sedelo.

Famózne hlasy a lyrický sax

Bol to mimoriadny koncert pre festival Konvergencie, ktorý sa prvýkrát nasťahoval do veľkého priestoru, aj pre publikum, ktoré dokázalo nezvyčajnú hudbu vnímať rovnako dlho, ako zvyčajne trvá futbalový zápas. Spájanie športu s hudbou často nefunguje, ale to, čo sme v pondelok počuli, bola naozajstná hudobná liga majstrov.

Krátko po ôsmej sa v kostole stlmili svetlá a osemsto divákov zvedavých na úvodný koncert festivalu Konvergencie stíchlo. Zo sakristie vyšlo päť starších pánov, členov renomovaného britského súboru The Hilliard Ensemble, a jeden z najznámejších európskych džezmenov Jan Garbarek. Spustili už cestou na pódium (sú známi tým, že radi pracujú s akustikou priestoru), famózne štvorhlasy a do toho saxofónové improvizácie odviedli publikum do sveta, kde sa prelína klasika s džezom.

Názov mimoriadny koncert používajú organizátori rôznych akcií často, ale v prípade tohto večera to naozaj sedelo.

Saxofón je nástroj s robustným zvukom, Garbarek však hrá veľmi lyricky a namiesto stupníc z neho doluje melódie. Speváci používajú noty, on do toho na sopránsaxofóne voľne preluduje a v najlepších momentoch vzniká úžasná symbióza.

Ovácie za meditácie

Po nečakanom záujme o koncert publikum prekvapilo organizátorov aj nečakanou vnímavosťou. Okrem zopár jednotlivcov dokázal celý kostol krehkú silu hudby vnímať veľmi sústredene. Jemnú, až meditačnú atmosféru oživila jedna svižnejšia skladba od stredovekého skladateľa Perotina, aj preto sa prvýkrát tlieskalo až na záver, po deväťdesiatich minútach. Ale o to nadšenejšie a úprimnejšie.

Hilliardi s Garbarekom spolu fungujú už vyše pätnásť rokov. Ich prvý album Officium je dodnes jednou z najúspešnejších nahrávok v katalógu vydavateľstva ECM a je dobre, že na festival Konvergencie prišli v čase vydania tretieho cédečka. Skladby z neho sú doteraz najpestrejšie, od starých majstrov cez byzantskú duchovnú hudbu po súčasného klasika Arvo Pärta. Práve čerstvý album tvoril základ bratislavského koncertu.

Festival pokračuje cez víkend ďalšími koncertmi. Program je na www.konvergencie.sk.