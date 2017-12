Nové CD

Robert Plant - Band of Joy, Grinderman 2, Julo Fujak - Konvergencie do vrecka

22. sep 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Robert Plant - Band of Joy

Universal

Úvahy o návratovom turné Led Zeppelin zostali len úvahami, speváka Roberta Planta nezlomil ani astronomický honorár. Jeho fanúšikovia však nemusia ľutovať. Po vlaňajšom silnom albume s Alison Kraussovou je tu ďalšia vydarená nahrávka. Plant tentoraz so skupinou Band of Joy nahral kolekciu coververzií a tradicionálov, ktoré britskí kritici označili ako „folksy rock".

Grinderman 2

EMI

Nick Cave je skutočný „čávo". Po tridsaťročnej kariére by mohol pohodlne hrať dokola staré hity, no jeho stále baví skúšať niečo nové. Druhý album, ktorý urobil s projektom Grinderman, ide v pohrávaní sa s formou a zvukom pesničiek ešte ďalej, rodil sa pri živelných improvizáciách. Veľa naznačujú názvy skladieb ako Mickey Mouse and the Goodbye Man či Evil! a hosťujúci gitarista Robert Fripp.

Julo Fujak

Konvergencie do vrecka

Hevhetia

Obchod v Košiciach sa ruší a časopis Hudba už nevychádza dávnejšie, ale našťastie, Ján Sudzina stále pokračuje vo vydávaní zaujímavých albumov. Ten najnovší mu doniesol multiinštrumentalista Julo Fujak, ktorý zaznamenal svoje koncerty s rôznymi osobnosťami experimentálnej či alternatívnej scény (Jon Rose, Mikoláš Chadima, Vladimír Merta a ďalší).