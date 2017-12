Čo počúvame - Čertovo kolo

22. sep 2010 o 0:00 Miloš Krekovič

Počúvanie bez obrazu nie je celkom ono a zase, nie všetko visí na YouTube. Bratislavský festival MAFF, ktorý sa začne zajtra, premietne filmy o hudbe, medzi nimi dva domáce unikáty. Čertovo kolo aj Pravda Víťazí sú dokumenty z konca socializmu a obidva sa pokladali za stratené. Keď sa na jeseň 1988 ku kamere dostal Štefan Semjan a jeho kamaráti, do undergroundového koncertu strihli obrazy z terénu, čím vznikol zvláštny protiklad. „Plastic People of the Universe, Garáž, Jiří Stivín či Marián Varga a do toho socialistický človek, pokorne civiaci z električky a Most SNP, po ktorom ide široko ďaleko nič, jediné auto," opisuje Semjan svoj film, ktorý uvidíte na festivale vsobotu.