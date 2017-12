To nie je Svätopluk, to je (len) zlá socha!

Dnešný pokojný protest je vyjadrením vôle umeleckej obce odstrániť Kulichovu sochu z Bratislavského hradu.

22. sep 2010 o 11:56 Alexander Balogh

BRATISLAVA. Pokojný protest pod názvom To nie je Svätopluk, to je (len) zlá socha! sa začne dnes o 14.00 h pred vstupom do areálu Bratislavského hradu. O hodinu neskôr má predseda parlamentu Richard Sulík oficiálne vyhlásiť svoje rozhodnutie o ďalšom osude sochy Svätopluka od normalizačného sochára Jána Kulicha.

Podujatie pripravili Anton Čierny a občianske združenie Verejný podstavec, aby opätovne vyjadrili dôrazný nesúhlas umeleckej obce s umiestnením sochy na Bratislavskom hrade.

„Naďalej sme svedkami, že niektorí zástancovia sochy Svätopluka sa snažia verejnosti nanútiť pocit, že jej odstránením alebo premiestnením odstránime aj túto postavu z našej histórie, ba dokonca, že všetci, čo chcú túto sochu premiestniť, sú proti veľkomoravskej histórii," hovorí sa vo vyhlásení organizátorov.

„Tento nezmyselný guláš propagandy zastiera jeden základný fakt, že socha Svätopluka je symbolom veľmi zlého umenia, že je to jednoducho zlá socha." Protest je súčasne odmietnutím takto kontaminovaného „pútneho miesta" na Hrade, ktoré tu vytvorila predchádzajúca vláda.

Dnešný protest nadväzuje na iniciatívu Antikulich, ktorá sa konala v deň odhalenia sochy, a odvoláva sa taktiež na Otvorený list výtvarnej a umenovednej obce adresovaný 4. júna Ivanovi Gašparovičovi, Pavlovi Paškovi a Robertovi Ficovi.