Kultúrny mix

Mám talent, Plácido Domingo a ďalší známi hudobníci na Slovensku, Pressburger Klezmer Band oslavuje pätnástiny novým CD a Galéria Krokus sa predstavuje na veľtrhu v Berlíne.

23. sep 2010 o 0:00 kul

Víťazkou prvého ročníka literárnej ceny Mám talent je Katarína Tholtová. Jej novelu Nočné motýle jednomyseľne ocenila porota a mladá autorka od vydavateľstva Ikar získala prémiu päťtisíc eur.

Po Pavarottim a Ramónovi Vargasovi si u nás zaspieva ďalší svetoznámy tenorista - Plácido Domingo. Na koncerte v bratislavskej Inchebe (16. 12.) ho bude sprevádzať orchester Štátnej filharmónie Košice.

Do konca roka nás ešte čakajú koncerty ďalších zvučných mien: príde hviezdny džezový vibrafonista Gary Burton (24. 11.), sólový projekt Recoil bývalého člena Depeche Mode Alana Wildera (3. 12.), duo The Swell Season, ktoré tvoria Glen Hansard a Markéta Irglová, známi vďaka oscarovému filmu The Once (22. 10.), generáciu orientovanú na elektronickú tanečnú hudbu zase poteší populárna britská skupina Faithless, ktorá sa na konci októbra objaví v Košiciach aj v Bratislave.

Pressburger Klezmer Band oslávi pätnásť rokov zajtrajším koncertom v bratislavskom Divadle Aréna. Predstaví nový album, ktorého krstnými rodičmi sú Dušan Trančík a Juraj Kukura, s kapelou si zahrajú hostia Stano Palúch (husle) a Marcel Comendant (cimbal). Moderuje Bibiána Ondrejková.

Galéria Krokus bude v dňoch 8. - 10. októbra jediným slovenským zástupcom na medzinárodnom veľtrhu súčasného umenia Preview Berlin 2010, kde predstaví výber diel štyroch autorov (Lucia Dovičáková, Jana Farmanová, Erik Šille, Ina Loitzl). Na prehliadke sa zúčastní vyše šesťdesiat etablovaných galérií z 19 krajín. ⋌(kul)