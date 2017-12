Čo pozeráme - Čistá duša

23. sep 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Sci-fi triler Počiatok mal svetovú premiéru v polovici júla. Hovorilo sa vtedy o tom, že režisér Christopher Nolan jeho scenár premakával niekoľko rokov a že budúci rok by to mal byť favorit na Oscary.

Hm, neviem. Je to príjemný akčný film s Leonardom DiCapriom a elegantne hrajúcim Cillianom Murphym, ale pointu nemá, a v podstate ani žiadny cit. V prešpekulovanom a domotanom rozprávaní o prechode z jednej snovej fázy do druhej (pri ktorom sa dá mozgu vnuknúť cudzia myšlienka) sa ako rozuzlenie javí iba jedno. Manželka hlavného hrdinu sa až tak veľmi nechala opantať nekonečnými možnosťami sna, až prestala rozlišovať medzi skutočným a vymysleným svetom.

Pred deviatimi rokmi bol v kine film Čistá duša. Dostal štyri Oscary, aj v hlavnej kategórii. Pamätám sa, že som naň šla s nedôverou - a dodnes si pamätám, čo v ňom odznelo. Toto bolo rozprávanie o geniálnom matematikovi Johnovi Nashovi, držiteľovi Nobelovej ceny, a bol to vlastne triler zo skutočného života. Nasha v mladosti zamestnala americká vláda, chcela od neho, aby vylúštil kódy z dokumentov sovietskych orgánov. On z toho ochorel, trpel paranojou a potom aj schizofréniou, za nepriateľov považoval aj svoju manželku. Na rozum sa už nemohol spoliehať, lebo on mu nedokázal vyhodnotiť, čo je pravdivé a čo nie. Tak si teda vybral takú verziu svojho sveta, ktorá sa páčila jeho srdcu, a tej sa rozhodol veriť.