Kam chodíme - Tolstoj a peniaze

Tolstoj a peniaze

24. sep 2010 o 0:00 Ján Gregor

Tolstého život sa prepletal so životmi dvoch Slovákov: Albert Škarvan prvý na svete preložil jeho román Vzkriesenie a lekár Dušan Makovický ho sprevádzal na úteku z domu. Obe postavy sa vo vynikajúcej hre divadla Astorka Tolstoj a peniaze okrajovo spomínajú, je to však predovšetkým rodinná dráma. Poteší tých, čo pred rokmi hltali Johnsonovu knihu Intelektuáli, kde opisoval tienisté stránky slávnych osobností. Hra Jana Nováka zachytáva dve desaťročia, Tolstého s dlhou sivou bradou a neznesiteľnými manierami stvárňuje Vlado Černý, jeho manželku Szidi Tobias.

Hra je svojím námetom prekvapivo aktuálna, okrem iného sa dotýka autorských práv, čo zapadá do doby, keď chce Google naskenovať celú svetovú knižnicu a mnohí autori sa tomu bránia. Tolstoj dovolil vydavateľovi vydať neskoršiu tvorbu bez nároku na autorský honorár, čo by bolo veľkorysé, keby v tom nebol podvod vydavateľa a keby jeho rodina nebola odkázaná na príjmy z predaja kníh. Tolstoj raz reční o Kristovi, inokedy o dobrovoľnej skromnosti a núti členov rodiny, aby si po sebe vynášali nočníky a nenechávali to na služobníctvo. To je však len začiatok rovnostárstva, ktoré naráža na zvyky ruskej aristokratickej rodiny.

Tolstoj prežíva autorskú krízu, a čím je starší, tým sa jeho spoločnosť a jeho požiadavky ťažšie znášajú. Každý, kto má doma rodinného tyrana, tam nájde kopu povedomých scén. Hoci trojhodinové predstavenia v slovenských divadlách zvyčajne unavujú, toto jevýnimka.