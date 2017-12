Päť hviezdičiek má len hotel

Ďalšiemu filmu podľa Vieweghovho románu nepomohli ani Vysoké Tatry.

27. sep 2010 o 0:00 Ján Gregor

Umierajúci Bruno si má vo filme užiť týždeň so súrodencami a striptérkou.(Zdroj: GARFIELD FILM)

Najpopulárnejší český spisovateľ vydal román Biomanželka a do kín naraz poslal film podľa staršej knihy Román pre mužov.

Námet novej Vieweghovej knihy je povedomý – neskúsená kráska sa vydá za chlípne bohaté monštrum, ktoré jej naoko poskytuje slobodu. Podobná postava je aj v predchádzajúcom románe Román pre mužov, jeho filmové spracovanie však siahlo po Miloslavovi Donutilovi, ktorý otupil hrany žoviálnou bodrosťou. Nie je to jediné otupovanie, ktoré sa od filmu dočkáte.

(Ne)sympatické postavy

Do knihy Román pre mužov zasahovali české politické reálie a osoba spisovateľa. To všetko vo filme chýba. Ostali trápne žarty, trápne scény a jedna dejová línia, ktorá ako jediná ťahá film z podpriemeru.

Súrodenci Cyril, Bruno a Aneta v detstve prišli o rodičov, dej sa však odohráva v čase, keď už najstaršiemu z nich ťahá na šesťdesiatku. Cyril je úplatný sudca, Aneta televízna reportérka a Bruna definuje jeho blížiaca sa smrť a závislosť od internetovej erotiky. Bohatý brat sa rozhodne dať mu darček – týždeň v horách so striptérkou.

Pre istotu na výlet zoberie aj sestru a prvá polovica snímky sa mení na nekonečné putovanie do Tatier (v knihe sú to Alpy, slovenský producent Biermann presadil svoju domovinu a hotel Kempinski, ďalšie propagované značky sú lyže Elan a tabletky pre pánov Cialis).

Cyril (Donutil) je arogantný donchuan, Aneta si je neistá osobným životom, mladší brat sa na všetko len prizerá. Miroslav Vladyka (Bruno) využíva hlavne fyziognómiu, smutné oči muža, ktorý stále pripomína chlapca a film mu pridáva ďalšie infantilné charakteristiky.

Prostitútku Tali stvárnila Táňa Pauhofová, mladá, sebavedomá a bezstarostná osoba, ktorá nemá žiadnu hĺbku. Dotvára štvoricu nie príliš sympatických hrdinov, čo si v druhej polovici filmu užívajú možnosti päťhviezdičkového hotela a vymysleného hotelíka pre dvoch na vrchole Lomnického štítu.

Nepomohol ani Viewegh

Hlavným motívom by asi mali byť pocity štyridsiatnika, ktorému diagnostikujú smrteľnú chorobu, zvolený žáner je však komédia. A tak Bruno zostáva v tieni staršieho, silnejšieho a vulgárnejšieho brata Cyrila.

Viewegh ako scenárista zase zostal v tieni Viewegha spisovateľa. Vlastnú literárnu predlohu sa mu podarilo dokonale sploštiť. Dotiahnutejšou postavou je iba prostitútkin priateľ, paranoidný pasák René (Jan Budař). Ak by mal film pokračovanie, mohlo by sa sústrediť na neho a jeho kamaráta futbalistu, je to šanca na vtipnú gangsterku.

Takto vznikol iba mdlý film s masívnou kampaňou a pseudokauzou okolo železníc, ktoré stiahli plagát s obnaženou ženou. Nevídané, neslýchané.