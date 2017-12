Hobbit smeruje do Európy

Nová Tolkienova filmová adaptácia má ďalšie problémy. Herecké odbory v USA, Veľkej Británii, Austrálii aj v Kanade vyzývajú na jej bojkot.

28. sep 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Štúdiá Metro Goldwyn Mayer a New Line chystajú filmovú verziu Hobbita, obľúbenej knižky J. R. R. Tolkiena, ale zábava to nie je. Štúdio MGM pre finačné problémy najprv presunulo začiatok nakrúcania na budúci rok, potom prišlo o režiséra Guillerma del Toro. Už nemohol viac čakať. Teraz sa ozývajú herci.

Aj Medzinárodná organizácia hercov (FIA) podporuje herecké združenia z USA, Austrálie, Kanady a Veľkej Británie, ktoré s MGM odmietajú spolupracovať, píše agentúra Reuters. Tvrdia, že hercom ponúkajú neprijateľné podmienky, nízke platy a slabé garancie.

Režisér Peter Jackson (na snímke ČTK), producent a súčasne nový režisér Hobbita tvrdí, že taký postoj poškodí Novému Zélandu. Pre bojkot hercov by bol nútený presunúť nakrúcanie do Európy a Nový Zéland by sa tak vraj pripravil o veľa peňazí, ktoré by doň vďaka veľkoprodukcii mohli poputovať.