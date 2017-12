Aj najmenšie bienále sa už začína rozrastať

Dnes sa v troch galériách začína Crazycurators Biennale III.

30. sep 2010 o 0:00 Alexander Balogh

BRATISLAVA. Keď v roku 2006 zorganizovala galéria Space úvodný ročník Crazycurators Biennale, bolo to možno najmenšie podujatie svojho druhu. O dva roky vystúpilo z malých priestorov domovskej galérie do bratislavských ulíc, no a oddnes mu niekoľko týždňov budú patriť až tri klasické výstavné priestory.

Prvá vernisáž je v Dome umenia o 17.00 h, o hodinu otvoria ďalšiu časť bienále v galérii Hit na Hviezdoslavovom námestí a o 19.00 h vyvrcholí vernisážový deň u organizátorov v Space na Velehradskej ulici 7/A.

Hoci sa podujatie pre veľký úspech predošlých ročníkov trošku rozrastá, stále je jednou z jeho priorít konštruktívna kritika megalomanských bienále. Osobitosťou bratislavského podujatia je princíp jeden kurátor - jeden umelec, ako aj zámerná absencia povinnej spoločnej témy.

Crazycurators Biennale napriek zavádzajúcemu názvu je vysoko profesionálnou platformou pre renomovaných kurátorov a umelcov so zameraním na inovatívne, experimentálne a progresívne formy umenia a nekonvenčné kurátorské stratégie.

Na tomto ročníku sa zúčastňujú umelci z trinástich krajín. Viac informácií na www.crazycurators.org.