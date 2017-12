Čo pozeráme - Vlasy

30. sep 2010 o 0:00 Ján Gregor

Na Milošovi Formanovi je fascinujúce, ako rýchlo sa v Amerike dokázal etablovať. Zatiaľ čo jeho prvý americký film Taking off o popletenej generácii 70. rokov, kde sú rodičia symaptickejšími postavami než deti, obstojí bez problémov dodnes, z muzikálu Vlasy jeho niekdajšia sila vyprchala. Pokus pozrieť si ho po rokoch zlyhal. Čo mohol tínedžer obdivovať, to tridsiatnika irituje. A nielen preto, že by postavám závidel ich vlasy. V mladých hipisákoch vidí obyčajných flákačov a pozérov, s akými by nechcel tráviť svoj voľný čas, lebo by stále otravovali, aby ste prispeli na ich slobodomyseľný život. Skúšku časom možno prežil soundtrack, ale (v prípade jedného diváka) niefilm.