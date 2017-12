USA: Americký režisér Arthur Penn zomrel iba deň po 88. narodeninách

Umelec, ktorý si za svoje filmy vyslúžil tri nominácie na ocenenie Americkej filmovej akadémie, bol podľa dostupných informácií chorý asi rok.

29. sep 2010 o 19:30 TASR

NEW YORK. Slávny americký filmový, divadelný a televízny režisér Arthur Penn, ktorého filmové práce ako Malý veľký muž alebo Bonnie a Clyde netreba osobitne predstavovať ani slovenským divákom, zomrel v utorok iba deň po svojich 88. narodeninách doma na Manhattane v kruhu svojich blízkych.

Informáciu zverejnili dnes podvečer agentúry AP a Reuters.

Umelec, ktorý si za filmy Bonnie a Clyde, Alicina reštaurácia a The Miracle Worker vyslúžil tri nominácie na prestížne ocenenie Americkej filmovej akadémie - Oscara, bol podľa dostupných informácií chorý asi rok. Charakter ochorenia však jeho priatelia nešpecifikovali. V júli režiséra hospitalizovali so zápalom pľúc.

Arthur Penn získal počas dlhoročnej umeleckej dráhy celý rad významných ocenení, vrátane cien z MFF v Moskve, argentínskej Mar del Plata, San Franciscu či španielskom San Sebastiáne a v ostatných rokoch napríklad Cenu za celoživotné dielo Asociácie filmových kritikov z Los Angeles (2002) alebo čestného Zlatého medveďa za celoživotné dielo na Berlinale 2007.

Umelec bol aj laureátom divadelnej ceny Tony za inscenáciu The Miracle Worker rovnomenného románu hluchonemej spisovateľky Helen Kesslerovej, ktorý sa neskôr stal i témou Pennovho úspešného debutu vo filme. Podobného úspechu sa dočkala i jeho inscenácia hry All the Way Home, ktorá získala i Pulitzerovu cenu.

Zosnulý spolupracoval s celým radom svetoznámych umelcov, tak napríklad Paulom Newmanom, Marlonom Brandom, Robertom Redfordom, Dustinom Hoffmanom, Geneom Hackmanom, Warrenom Beattym, Faye Dunawayovou, Anne Bancroftovou, ale aj Arlom Guthriem či Jackom Nicholsonom.