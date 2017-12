Gekko je Gekko, ale Wall Street už nie je Wall Street

Oliver Stone trochu zahazardoval s dobrým menom svojho legendárneho filmu, keď sa rozhodol nakrútiť pokračovanie. No najmä vďaka Michaelovi Douglasovi nie je z toho taká tragédia ako krach na burze.

30. sep 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Pokračovanie príbehu o legendárnom burzovom maklerovi zaostáva za prvým dielom.

Oni to nepochopili? pýtal sa Oliver Stone po premiére svojho filmu Wall Street. Zopár mladých mužov si jeho podtitul Je chamtivosť dobrá? evidentne vysvetlilo trochu inak, ako to plánoval on, a ešte dodnes za ním chodia s vďačnými slovami.

Vraj, keby ten film nevideli, možno by nikdy nezatúžili po kariére finančného makléra. A tak sa teda Stone k svojmu starému príbehu z roku 1987 vracia. Oddnes je v kinách jeho pokračovanie Wall Street: Peniaze nikdy nespia.

Mobil je už starý, čas uplynul

Za posledné roky sa Stone celkom jasne vymedzil, keď sú v Spojených štátoch voľby, rozhoduje sa naľavo. No kritici mu nespravodlivo vyčítajú, že je romantik, že o peniazoch nevie nič a že teda vyzerá smiešne, keď o burze rozpráva práve on. Ak sa mu ten svet nezdá normálny, je predsa prirodzené, že to chce nejako okomentovať. A okrem toho, prvý Wall Street bol vzrušujúci film a ukázalo sa tiež, že aj celkom presný.

Stoneov problém je skôr v tom, aký bol vtedy predvídavý. Novým filmom už nič extra povedať nemohol. Že by bol nový scenár aktuálny, ho presvedčil len krach. A teda to, že mladí muži stále túžia po kariére Gordona Gekka (Michael Douglas za jeho postavu dostal Oscara) a že sú na ňu hrdí.

Fanúšikovia prvej časti si určite pamätajú, že Gekko na jej konci smeroval do väzenia. Na začiatku pokračovania ho z neho púšťajú. Pri východe si preberá svoj starý a veľký mobilný telefón, čo znamená, že čas ozaj uplynul.

V pozícii dravého finančného špekulanta je dnes Bretton James (Josh Brolin), mimochodom, milovník umenia, ktorému na stene visí obraz Francesca Goyu. Z mladého Gekkovho obdivovateľa Buda Foxa (Charlie Sheen) sa stal pokojný štyridsiatnik, čo si užíva ženy a golf. Jeho ambicióznosť a ešte takmer nedotknutý idealizmus zostali v novom diele na mladého makléra Jacoba Moorea (Shia LaBeouf).

S diamantovou náušnicou

Na prvom Stoneovom Wall Street bol zaujímavý morálny nepokoj. Bud Fox si mohol vyberať. Mohol sa usilovať o vysoké postavenie medzi finančníkmi, o ich rešpekt, obdiv a trochu aj závisť. Alebo sa mohol držať posvätných pravidiel v pokrvných vzťahoch. Tušiť, že v živote ho najviac podrží otec, ten, za ktorého sa takmer hanbí, pretože je jednoduchý robotník.

V druhom diele by už nemalo zmysel opakovať podobný rozpor medzi peniazmi a cťou, a tak Stone vlastne iba podrobnejšie opisuje mechanizmy bankových podvodov, čo už také terno nie je. Aj sa nám to tak trochu nepríjemne hovorí, ale nová morálna zápletka je ozaj prostá: mladý talent Jacob Moore je zasnúbený s mladou Gekkovou, ktorá sa s otcom nerozpráva.

Našťastie (a nie je jasné, či to bol vlastne zámer), v tomto filme sú očarujúce zábery na Manhattan, človek by tam hneď utekal. A rovnako pôsobivé sú cynické dialógy, pretože aj jednoznační podvodníci majú vtip a šarm. Oliver Stone musí mať rád iróniu aj sebairóniu: Vo Wall Street z roku 1987 sa obsadil do úlohy radového makléra, tu je už z neho úspešný obchodník s umením. V uchu má diamantovú náušnicu a krúti hlavou nad burzovými správami.

Napísali o filme „Gordon Gekko je späť a ešte chamtivejší ako predtým. Užíva si status novej celebrity a keďže je závislý od peňazí, stále hľadá spôsob, ako urobiť obchod.“ The Guardian „Zriedkavo vydarené pokračovanie, ktoré si vyžiadalo svoj čas –23 rokov. Vďaka tomu Stone posúva príbeh ďalej a prináša niečo nové.“The Hollywood Reporter „Nie sú to žiadne hlbšie myšlienky. Namiesto úderu Oliver Stone do Wall Street iba šťuchá a na záver ho iba pošteklí.“ Time „Vo svojom novom filme sa Oliver Stone pozerá finančnej kríze priamo do očí – a on sám pri tom žmúri.“ The New York Times „Výkon pána Douglasa dosahuje úroveň povesti Gordona Gekka, ale zvyšok filmu tvoria karikatúry chvastúňov, nafúkané kázanie, nesúvislý vír udalostí, ktoré obklopujú dnešnú roztavenú ekonomiku.“ Wall Street Journal „Film, ktorý si môže zamilovať len manažér investičného fondu.“ New York Observer „Oliver Stone nechcel rozprávať o kríze. Len sa ňou inšpiroval. Jeho príbeh je neuveriteľný, ale občas ho obzvláštnia brilantné momenty. Goldman Sachs ani JP Morgan Chase nebudú Stona žalovať za hanobenie. Tieto piliere Wall Street sa vo filme nespoznajú.“Le Figaro

Hazardovať, ale so šarmom

Aj keď v nich vlastne nie je nič nové, občas to môže byť pôsobivé. Zistiť, kedy si Gordon Gekko po dlhom čase opäť zarobil prvú miliardu, sa dá veľmi jednoducho. Okamžite sa to prejaví na jeho účese a vitalite.

A film Wall Street 2: Peniaze nikdy nespia je vlastne ako on. Bolo by chybou čakať od neho to, na čo nebol stavaný, a nedá sa odškriepiť, že stále tie isté reči o peniazoch už pomaly nudia. No keď sa Gekko dostaví na autogramiádu svojej knihy a zvedavej čitateľke v pokročilom veku so šarmantným úsmevom vysvetľuje, čo je morálny hazard, nemožno mu to aspoň na chvíľu odpustiť?