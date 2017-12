Triler v sociálnej sieti

Príbeh o zakladateľovi Facebooku môže mať temnú atmosféru, ak ho rozpráva David Fincher.

1. okt 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

David Fincher znovu našiel spôsob, ako uplatniť svoju záľubu v temnej atmosfére. Nakrútil film o Facebooku, ktorý sa dnes dostáva do svetových kín pod názvom The Social Network.

Hoci zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg hovorí, že na jeho webovom objave nebolo nič spektakulárne, pretože niekoľko rokov skrátka iba sedel pred počítačom a programoval, americkí kritici v New York Times či San Francisco Chronicle boli celkom spokojní. Vravia, že Fincherov film nie je iba suchým rozprávaním o nulách a jednotkách, softvéroch a algoritmoch, ale aj pútavým trilerom s dobrými dialógmi.

Scenárista Aaron Sorkin zas hovorí, že o Facebooku vie rovnako málo ako napríklad o karburátore v aute, ale čítal knihu The Accidental Billionaires (Náhodní miliardári) a vie, že Zuckerberga už dvakrát zažalovali – jeho kamaráti a spolupracovníci. Jeho a Finchera zaujalo to, že najpopulárnejšiu sociálnu sieť založil niekto, kto bol vlastne veľmi nespoločenský. Rozprávajú teda o túžbe po úspechu, priateľstve, zrade. Noviny to označili za morálne ladenú rozprávku s prvkami sci-fi. A či je teda Facebook dobrá alebo skôr škodlivá vec, z nej nemá byť jasné.