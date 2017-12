Už to nie sú len Bratislavské džezové dni

Muzikanti budú tento rok vystupovať v piatich mestách.

2. okt 2010 o 0:00 Marian Jaslovský





BRATISLAVA. Za tri týždne sa začnú Bratislavské jazzové dni. Historický názov festivalu z roku 1975 sa stal trochu úzky. Žánrová rozptýlenosť sa neobmedzuje na džez v konzervatívnejšom poňatí. A hrá sa už aj v štyroch ďalších mestách – v Komárne, Žiline, Košiciach a prvý raz v Nitre.

Komárňanský koncert v piatok 22. októbra odštartuje so sólovým vystúpením Andrej Šeban – ten toho roku v Bratislave nevystúpi, ostatní účinkujúci budú hrať aj v Bratislave. Lukács Miklós Quartet prinesie lahôdkový maďarský world džez, v ktorom bez problémov koexistujú cimbal, saxofón a indické bubny tabla a znie to vynikajúco. Vrcholom večera bude americké trio Tortured Soul so svojím funkovo-soulovým setom s výrazným tanečným groovom.

V Žiline ako prvý zahrá miestny V8Band svoj swingovo-dixielandovo-latino repertoár a hlavnou hviezdou bude britská funková skupina Shakatak, ktorej kariéra sa nepretržite vinie od roku 1981 a opätovne si získava ľudí svojou príjemne počúvateľnou hudbou..

V sobotu sa v Infiniti Aréne predstaví košická skupina Jazz Funk Tribute so saxofonistom Adom Harvanom. Je to cover band, hrá skladby od Mezzorte, Earth Wind and Fire, Kool and the Gand, a podobne. Program bude pokračovať vystúpeniami Lukács Miklós Quartetu a Shakatak.

V nitrianskej synagóge zahrá v nedeľu Andrej Šeban a Tortured Soul.