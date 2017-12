Čím vážnejšie sa tvária, tým väčšia psina to je

Sylvester Stallone nemusí vo filme Expendables hrať. Je skvelý taký, aký je.

1. okt 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Keď treba utekať, skákať, strieľať, vrhať nože a granáty, na starnutie akčných hrdinov nie je čas. Preto ani Bruce Willis, ani Arnold Schwarzenegger nie sú vo filme The Expendables unavení či osamelí.

Fanúšikovia Ramba, Komanda a Smrtonosnej pasce už ani nedúfali. Napokon sme sa však predsa dočkali. Peklo zamrzlo, pápež zašiel na striptíz a v jednom filme sa stretli Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger a Bruce Willis.

Príbeh je naoko naivnučký a hlúpučký: oddiel žoldnierov má zlikvidovať diktátora juhoamerického ostrovného štátu. Až priamo na mieste vysvitne, že si takto na cudzej pôde a cudzou krvou, bolesťou, utrpením vybavujú svoje vlastné vnútorné účty americké tajné služby. Tým sa však akákoľvek angažovanosť i politika končia.

The Expendables / Recenzia USA, 99 min

Réžia: Sylvester Stallone. Scenár: Dave Callaham, Sylvester Stallone. Kamera: Jeffrey KimballHudba: Brian Tyler.

Hrajú: Sylvester Stallone, Jet Li, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis

Premiéra v SR: 1. októbra

Nostalgiu predáš ľahšie ako teplé rožky

Príbeh je vyrozprávaný najtradičnejším možným spôsobom. Nechýba romantická linka medzi veliteľom žoldnierov (Sylvester Stallone, 64) a odbojnou diktátorovou dcérou (Giselle Itié, 28), hocako to pôsobí smiešne. Lenže pôvodnosť predsa nebola zámerom.

Napokon, len americká kinematografia pozná sedem snímok s názvom Expendables. Väčšina rozpráva o oddieloch dobrodruhov (aj dobrodružiek), Expendables Ciria H. Santiaga z roku 1988 sa dokonca zjavne inšpiroval Stallonovým Rambom.

A práve scenárista, režisér a predstaviteľ hlavnej roly Stallone chcel predovšetkým v jednom filme sústrediť čo najviac hviezd akčných dobrodružných snímok rokov osemdesiatych, s ktorými zostarli aj ich hrdinovia. Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Ben Kingsley, Wesley Snipes ani Forest Whitaker napokon z najrôznejších príčin nemohli nakrúcať.

Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger a Bruce Willis síce majú dohromady 182 rokov, lenže doplnení esami ako Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren či Mickey Rourke sú zárukou nielen rentabilnosti, ale aj diváckeho úspechu. Pretože nostalgia je tovar, ktorý sa predáva lepšie ako teplé rožky.

Nikto z nich nič nemusí hrať. Sú skvelí takí, akí sú. Takých ich máme radi. Stallone vraj chcel ukázať akčných hrdinov zostarnutých, unavených a osamelých. Celkom to nevyšlo, pretože na detailnejšiu psychologizáciu nie je čas, treba utekať, skákať, strieľať, vrhať nože aj granáty, likvidovať nepriateľov ako na bežiacom páse a sem-tam sa otriasť po inkasovanej rane.

Naživo, na vlastnej koži, s tradičnými trikmi a pyrotechnikou, s minimom kaskadérov, bez otravného digitálneho čarovania. Ako zamlada. Dokonca aj s Jeffreyom Kimballom (Top Gun, Beverly Hills Cop II, Mission: Impossible II) za kamerou.

Nechápavo krútite hlavou?

Priameho humoru je síce málo (scéna so Schwarzeneggerom a zopár scén s Jetom-Li), ale celý film je náramná psina. Čím vážnejšie sa tvári, tým väčšia. Autor sa nedal cestou parodovania a zľahčovania, ale ani cestou glorifikovania.

Mimochodom – je zaujímavé, že tu úplne chýba tradičný americký filmový pátos. Zato aj na divákov sa prenáša príjemný pocit, že účastníci tejto pánskej jazdy si to vychutnávajú a užívajú.

Medzi pätnástimi producentmi, ktorí sa na nakrúcaní podieľali, nie je ani jeden účinkujúci. Rozhodujúce slovo mal Avi Lerner, ktorý v 80. rokoch produkoval béčkové filmy. Pôvodný rozpočet bolo treba navýšiť o 20 miliónov, ale za prvý mesiac film utŕžil na vstupnom takmer štvrť miliardy.

Stará láska možno predsa len hrdzavie, ale hrdzavá mína je ešte nebezpečnejšia ako nová. A že mladí diváci, ktorí éru hviezd The Expendables nezažili, budú iba nechápavo a znechutene krútiť hlavami? That's their fucking problem!