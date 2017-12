Turisti chceli z Bratislavy suvenír, odniesli si UFO

Dizajnvíkend v Bratislave zaplnil nádvorie Slovenskej národnej galérie hudbou, mladou dizajnérskou scénou aj nápadmi, ako zlepšiť fungovanie najvyššej galerijnej inštitúcie.

4. okt 2010 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Slovenská národná galéria vyzývala návštevníkov, aby napísali, akou by mala byť.(Zdroj: AUTORKA)

BRATISLAVA. Bratislava má za sebou Dizajnvíkend. Oficiálne prvý ročník sa v duchu myšlienky rozhýbať a oživiť priestory galérií pričlenil k festivalu vizuálneho umenia BLAF, ktorý sa začal v piatok.

Minulý rok sa dizajnéri nasťahovali do záhrady Ekoiuventy. Chceli vytvoriť pravidelnú akciu, na ktorej by mladí dizajnéri mohli konfrontovať s konkurenciou a hlavne s publikom. V sobotu prišlo na burzu dizajnérov do priestorov nádvoria Slovenskej národnej galérie asi pätnásť malých dizajnérskych značiek zo Slovenska, z Česka a Rakúska. „Ich výrobky sú alternatívou k veľkým firmám, ktoré chrlia obrovské množstvo rovnakých vecí. Tu sú prezentované kusy, ktoré vznikali priamo v rukách autorov,“ hovorí Ľubica Hustá zo združenia Punkt, ktoré organizuje okrem iných aj známu šou Pecha Kucha.

Čo si odniesť zo Slovenska?

Okrem nádvoria dizajnéri obsadili aj Balík na Františkánskom námestí a niektoré z výkladov v Starom Meste. Turisti, ktorí šli práve okolo, si tak zo Slovenska mohli odniesť pár vskutku netradičných suvenírov, ktoré vyrobili študenti VŠVU. Žiadne šúpolienky a drevené rapkáče, ale napríklad misa s pokrievkou v tvare Ufa či otvárač na pivo s kontúrami Bratislavského hradu. Tým, ktorým u nás zachutili halušky, mohol imponovať známy stromček do auta hlásajúci I love Slovakia, I love bryndza.

Vizuálne umenie, to nie sú len tiché vyľudnené priestory galérií.

Obleč si architektúru

Predstavil sa aj projekt Localikon, ktorý sa sústreďuje na zviditeľňovanie lokálnych architektonických ikon. Pomník SNP v Banskej Bystrici, vysielač Kamzík, budova Slovenského rozhlasu, Hotel Panoráma na Štrbskom Plese a ďalšie sa dostali na tričká.

Pod ich grafickým stvárnením nechýba informácia o autorovi konkrétneho architektonického diela, obdobie výstavby aj meno autora dizajnu. „Tričká tak popularizujú a vzdelávajú zároveň,“ hovorí Hustá a dodáva, „všetky aktivity vlastne konfrontujú tradičné už zaužívané postupy s novými, odvážnymi návrhmi a nápadmi.“ Rovnaký princíp uplatnili v prehliadke mladých dizajnérov Coministar Designers, ktorí dostali možnosť vystaviť svoje produkty a prototypy vedľa svetových mien dizajnérov v Showroome Konsepti na Továrenskej.

Dizajnvíkend a BLAF majú podobné ambície – oživovať lokality mesta a ukázať, že vizuálne umenie nie sú len tiché vyľudnené priestory galérií. To, že sa im tento spoločný zámer daril, potvrdila aj časť návštevníkov. Priamo na stenu pri vchode do časti galérie Vodné kasárne mohli napísať, aká by mala galéria byť, aby sa im páčila. Väčšina sa v názore zhodovala – galéria, buď taká, ako si teraz, cez festival.