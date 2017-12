Churchill boduje v hitparáde

Legendárny britský premiér posmrtne bojuje s popovými hviezdami.

LONDÝN. V tomto roku si svet pripomína 70. výročie od leteckej bitky o Veľkú Britániu. Nemci ju prehrali a podiel na víťazstve Britov mali aj burcujúce prejavy premiéra Winstona Churchilla. Tie teraz spolu s vojenskými piesňami nahral Central Band of the Roayl Air Force a nezvyčajná platňa s názvom Reach For The Skies sa prekvapivo dostala hneď po vydaní na štvrtú priečku britskej hitparády.

„Je úžasné, že k dlhému zoznamu hviezd z oficiálneho rebríčka, ako sú Elvis, Beatles alebo Madonna, môžeme teraz pripojiť aj Winstona Churchilla,“ vyhlásil manažér Official Charts Company. „To, že britská verejnosť tento album kupuje v takom množstve, je zároveň poctou neuveriteľným obetiam našich vojakov.“