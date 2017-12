Elán ukáže Anjelskú daň

Populárna kapela sa o dva týždne chystá na veľké turné k novému albumu.

5. okt 2010 o 12:32 Honza Vedral, MF Dnes

PRAHA. Skupina Elán má nové pesničky, ktoré predstaví fanúšikom na sérii koncertov v Čechách aj na Slovensku. Turné odštartuje 20. októbra v pražskej O2 aréne.

"Koncert má názov z pesničky Rocker a hotel a podľa toho bude vyzerať aj scéna," povedal na tlačovej konferencii v Prahe líder Elánu Jožo Ráž. Najlacnejšie lístky stoja 490 českých korún, ale kapela o záujme fanúšikov nepochybuje: "Ešte sme nevypredaný koncert nemali. Neviem, prečo by to malo byť inak," dodal Ráž.

Koncert má trvať dve hodiny, zaznejú najväčšie hity, ale aj skladby z nového albumu Anjelská daň. Na nový materiál museli fanúšikovia čakať niekoľko rokov: "Dali sme si na čas, pretože sme nechceli pustiť veci, ktoré by neboli stopercentné," vysvetlil Vašo Patejdl. Podľa klávesistu album prinesie niekoľko prekvapení. Titulná skladba je napríklad "viac tvrdšia a rockovejšia ako je u Elánu zvykom, v inej sú použité elektronické slučky a jedna pesnička Joža Ráža sa vymyká úplne všetkému".

"Na rozdiel od súčasných blbostí je to platňa, ktorá má hlavu a pätu. Z môjho pohľadu je doslova omračujúca," povedal Jožo Ráž.

Pražský koncert sa začne už o siedmej hodine vystúpením skupiny The Tap Tap. Tvoria ju postihnutí ľudia z Jedličkovho ústavu. Tí na tlačovke zahrali svoju verziu elánovského hitu Smrtka na pražskom orloji a vyzvali slovenskú kapelu, aby sa k nim na pódiu pridala. Manažér Elánu to však odmietol, podľa neho je to technicky neriešiteľné.

V Čechách ešte Elán v októbri čakajú tri koncerty, potom sa turné presúva na Slovensko.