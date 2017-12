Nové CD

Manic Street Preachers, Lublau

6. okt 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Manic Street Preachers: Postcards From The Young Man

Sony Music/ BMG





Asi najslávnejší ľavičiari na scéne britských gitaroviek 90. rokov stále fungujú. Keď si štyridsiatnici nazvú album Pohľadnice od mladíka, dala by sa čakať irónia a sarkazmus, no to sa týka len textov. Hudba smeruje k štadiónovej pompéznosti, no tie sláčiky asi mnohí skalní fanúšikovia nerozchodia.



Lublau: Revolúcia

Slnko records



Po vľaňajšej debutovej Hádanke, ktorá bola jedným z príjemných prekvapení domácej nezávislej scény, prichádza mladá partia zo Starej Ľubovne s druhým albumom. Podľa titulnej skladby, ktorú si môžete vypočuť na myspace stránke kapely, skôr než o radikálnu hudobnú revolúciu pôjde o kolekciu melancholických pesničiek.