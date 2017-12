Kto sú budúce hviezdy

Dvojdňový festival NouveauNU predstaví súčasné hudobné trendy v Bratislave aj v Košiciach.

6. okt 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Aj keď to je už lepšie ako v minulosti, na Slovensko stále chodia hrávať kapely či jednotlivci, ktorí už majú najlepšie roky za sebou. Občas však niekto privezie aj zostavu, ktorú zachytí v najlepšej možnej chvíli: keď prekvapí kritikov a recenzentov, s nadšením o nej píšu profesionáli aj blogerská komunita.

V takom stave sa nachádza britské duo Grasscut. Projekt, ktorý v sebe dokáže spojiť sláčikové kvarteto a zvuky z Nintenda, staré sample a aj (vraj) potajme nahrávané zvuky a hlasy s modernou elektronikou, si všimlo prestížne vydavateľstvo Ninja Tune. Nie je veľa lepších objavov, ktoré si mohli udeliť ako darček k tohtoročnej dvadsiatke.

Lenže už tie predpoklady boli výborné – známy autor filmovej a televíznej hudby Andrew Phillips sa stretol s klasickým hudobníkom, ale aj s hráčom na klávesy Marcusom O'Dairim. Na pódiách sa spoločne objavili iba predvlani, no odvtedy už stihli zremixovať Bonoba či Jaga Jazzist.

Ich nový album 1 Inch / 1/2 Mile (Ninja Tune/Wegart) je akousi prechádzkou po vidieku. Lenže takou, akú by zrejme prežíval mestský človek, ktorý si prekračujúc ploty pre kravy dal do uši slúchadlá a pustil si najaktuálnejšiu klubovú hudbu z Londýna, či ešte skôr z Bristolu alebo Glasgowa. Pričom do toho všetkého sa ozývajú zvuky basy a violončela.

Uvidíme, čo dvaja chlapíci s laptopmi a klávesmi predvedú zajtra na pódiu v bratislavskom MMC a o deň neskôr v košických Kasárňach/Kulturparku. Na akcii s názvom NouveauNU okrem nich vystúpia aj speváčka Nadeah (Nouvelle Vague), mladé talenty Pjoni, Ink Midget a ďalší zástupcovia domácej scény.