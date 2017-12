Žbirka sa pridal k Stingovi

TRNAVA. „Toto je taký prvý krôčik, ďalej sa to dá rozvíjať a zdokonaľovať. Potreboval som zažiť na pódiu, čo sa bude diať, keď sa ozve orchester. Dnešný večer je pre mňa povzbudením, že to má význam,“ povedal po stredajšom koncerte v trnavskej športovej hale Miroslav Žbirka.

S prvým večerom z dvanástich, ktoré má naplánované v rámci „klasického“ turné, boli spokojní aj diváci, ktorých pre veľký záujem museli organizátori usadiť i po bokoch pódia.

Ako sa dalo čakať, bol to prierez kariérou, Žbirka odspieval takmer všetky najznámejšie hitovky. Večer rozdelil do dvoch častí, v tej prvej hral iba so sprievodnou kapelou, ktorú tvoria o generáciu mladší českí muzikanti, v tej druhej sa k nemu pridal komorný orchester Cappella Istropolitana.

Tento rok už absolvovali turné s orchestrom dvaja iní známi speváci. Kým Peter Gabriel nahral symfonické coververzie menej známych skladieb, Žbirka sa vydal rovnakou cestou ako Sting – nechal prearanžovať svoje staré hity a na pódiu ich hrajú klasickí muzikanti spolu s kapelou.

Aranžmány by sa dali urobiť odvážnejšie, čo neplatí o dvoch výnimkách: "reggae" verzii Dr. Jekyll a Mr. Hyde resp. pri balade Len s ňou, ktorú čarovne pozmenili sláčikové pizzicata. Párkrát to však bolo dosť na hrane – najmä v skladbe Miliónkrát o nič nešlo a keď Žbirkova dcéra odvážne zaskočila za chorú speváčku Marthu v piesni Co bolí, to přebolí, aj sám spevák dosť tŕpol.

Väčšina z dvadsiatky pesničiek by však zafungovala v takmer akejkoľvek verzii. K niekoľkonásobným ováciám nadšeného publika postojačky prispel najmä suverénny spevácky a vtipný moderátorský výkon hlavného hrdinu večera.

Pri jeho sledovaní si uvedomíte, že je jedným z mála našich „prednovembrových“ spevákov, ktorému zo slávy nepreskočilo, neurobil nič trápne, ani vyslovene zlú pesničku. Azda aj preto, že najlepšiu lekciu ako nepodľahnúť svojmu egu dostal už v detstve: „Keď som hral raz na gitare v kuchyni, prišiel môj brat, chvíľu ma pozoroval a hovorí mi: Ty raz budeš slávny. Máš dobrú tvár do rádia,“ povedal a trnavské publikum potom rozosmial ešte viackrát. Zaradením pesničky–pocty známemu slovenskému vinárovi, „nevtieravým“ upozornením na predaj cédečiek vo vestibule alebo hláškou po prvej klaňačke: „Viete, čo poviem, keď prídem domov a opýtajú sa ma, ako bolo? Že sme pridávali!“

Muzikanti si odohrali svoje, súhra kapely s orchestrom ešte nie je ideálna, ale každý koncert vydá za tri skúšky. Počas takmer dvojhodinového večera je aj na čo pozerať, na pódiu stojí scéna, kde sa premieta nevtieravá videoprojekcia. Dnes sa muzikanti rozložia v Nitre, záver turné je 27. októbra v Bratislave. Presný zoznam miest a dátumy nájdete tu.