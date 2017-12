Hviezdami džezákov budú spievajúce dámy

Bratislavské jazzové dni budú o dva týždne v plnom prúde. Trojdenný festival zasa, ako to už v posledných rokoch býva zvykom, prináša nielen džez a hudbu džezovej oblasti v jej rozličných podobách, ale aj pripomína, že táto krajina je veľká a pestrá.

9. okt 2010 o 0:00 Marian Jaslovský

„Džezáky“ majú povesť festivalu, ktorý má vyrovnanú úroveň, takže mená, ktoré sú napísané veľkým a tie s trochu menším písmom by sa pokojne mohli prehodiť a fungovalo by to rovnako. Inak povedané, hlavné hviezdy a kapely, ktoré hrajú pred nimi, bývajú svetové hviezdy. To však nič nemení na tom, že headlineri sú traja – na každý večer jeden. Zhodou okolností to vyšlo tak, že to budú v sobotu a v nedeľu kapela, kde spieva dáma.

Spojenie dvoch kultúr

Piatkovou hviezdou bude speváčka Zap Mama. Svetoznáma belgická speváčka pôvodom z Konga chce byť mostom medzi Európou a Afrikou a spájať dve odlišné kultúry. Podľa všetkého sa jej to dobre darí. Táto hudba má korene nielen v Afrike, ale vyrastajú z nej aj beaty hudby oveľa mladšej, ako je moderné r'n'b, hip-hop či súčasný soul. Klasickými prvkami je blues a brazílska hudba. Zap Mama nebude na pódiu sama; privedie aj ďalšie tri krásne dámy, dve vokalistky a perkusionistku.

Tridsaťročná hviezda

V sobotu bude vyvrcholenie večera noblesné a pokojne pulzujúce. Taká je hudba tridsaťročnej Američanky Lizz Wrightovej. Napriek mladému veku je naozaj veľkou hviezdou, jej albumy sa pravidelne umiestňujú na prestížnom rebríčku Billboard Contemporary Jazz Chart, posledné dva na prvom mieste. Ak máte radi pesničkárky ako Cassandra Wilson, k. d. lang či Norah Jones, určite vám bude blízka aj Lizz Wright.

Skupina Shakatak – to je tridsaťročná história britskej džez-funkovej legendy. Skupina klávesistu Billa Sharpea vznikla v roku 1980 a odvtedy vydala doslova desiatky albumov. Výrazné klavírové témy, decentne funkujúce tanečné spodky a hebký ženský hlas spôsobili, že Shakatak si obľúbilo aj publikum z nedžezových luhov a hájov. Záver nedeľného večera býva oddychovejší a Shakatak tento zámer nepochybne skvele naplní.