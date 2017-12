Na Lennona spomínali najmä jeho ženy

10. okt 2010 o 17:12 Oliver Rehák

Bol to narodeninový víkend bez hlavného hrdinu. John Lennon bol zastrelený pred tridsiatimi rokmi, no včera si jeho sedemdesiatiny pripomínali rôznymi akciami v Amerike, Anglicku aj v Reykjavíku. Najväčšie oslavy pripravili Yoko Ono a Cynthia Lennonová.

Nie je náhoda, že sa meno John Lennon v týchto dňoch skloňuje intenzívnejšie ako inokedy. Legendárny spevák, gitarista a skladateľ by mal 9. októbra okrúhle narodeniny a 8. decembra zase uplynie presne tridsať rokov od jeho smrti. Spomienkové akcie sa začali už počas minulého týždňa a stoja za nimi bývalé ženy muzikanta.

Yoko Ono zorganizovala v Los Angeles koncert obnovenej skupiny Plastic Ono Band, s ktorou si dve Lennonove pesničky zaspievala aj Lady Gaga, no hlavná časť spomienok sa sústredila na tento víkend. Hoci Yoko Ono prežila s Lennonom posledné roky v New Yorku, teraz sa so synom Seanom vybrali na Island.

Okrem koncertu, kde sa k nim pridal aj bývalý bubeník Beatles Ringo Starr a viacerí muzikanti z miestnej scény, tam neďaleko Reykjavíku rozsvietila pomník Imagine Peace Tower: „Všetci oslavujeme, aby sme sa mu poďakovali, že nám dal tak veľa počas svojho krátkeho života,“ cituje ju stránka imaginepeace.com.

Aj prvá Lennonova manželka Cynthia trávila výročie narodenia slávneho muzikanta verejne. Bolo to trochu ako „cez kopirák“: v Liverpoole sa tiež ukázala na koncerte s Lennonovým synom Julianom a tiež sa odhaľoval pomník. Dve tisícky fanúšikov spievali hit Give Peace a Chance a Happy Birthday. V Amerike sa najväčšia časť osláv sústredila do múzea rokenrolu v Clevelande, kde pripravili špeciálne výstavy, archívne filmy a ďalšie dokumenty.

New York zostal trochu bokom, hlavná časť osláv tam bude 12. novembra, nakedy je pripravený charitatívny koncert, na ktorom prisľúbili účasť Patti Smith, Cyndi Lauper, Jackson Browne a ďalší muzikanti. Yoko Ono akoby na Ameriku trochu zanevrela, po tom, čo ju kritizovali za predaj archívneho rozhovoru s Lennonom do automobilovej reklamy. John Lennon bol zakladajúcim členom skupiny Beatles. Po rozpade legendárneho zoskupenia v 70. rokoch sa dal na sólovú kariéru. Zomrel 8. decembra 1980, krátko po vydaní albumu Double Fantasy, ktorý mal byť jeho comebackom.