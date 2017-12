Bol aj na Pohode, už je v nebi

Vo veku 70 rokov zomrel dnes na amsterdamskom letisku soulový spevák Solomon Burke.

10. okt 2010 o 17:24 (tasr, kul)

Burke napísal Everybody Needs Somebody To Love a nahral hit Cry To Me, použitý vo filme Hriešny tanec. Spevák zomrel na palube lietadla, pred dvoma rokmi ho mohli slovenskí diváci vidieť aj na festivale Pohoda. Burke (na snímke TASR/AP) mal 21 detí a niekoľko vnúčat, bol držiteľom prestížnej American Grammy Award a členom Rock and Roll Hall of Fame.