Čo čítame - Mluviti pravdu

Česká tlač avizovala, že v tomto Formánkovom románe ide o príbeh človeka, ktorý sa zaplietol do dejín dvadsiateho storočia. Skôr je to však príbeh muža, do ktorého sa bizarným, no práve preto veľmi uveriteľným spôsobom zaplietlo dvadsiate storočie.

11. okt 2010 o 0:00 Zuzana Demjánová

Písmo: A - | A + 0 0 Arnošt Lustig vyhlásil o románe Mluviti pravdu (Smartpress, 2008), že je to majstrovské dielo. Josef Formánek, ktorý sa do povedomia čitateľov zapísal rekordným napísaním, vydaním a rozdistribuovaním Lietajúceho jaguára, skutočne hovorí pravdu o mužovi, ktorý slúžil v jednotkách SS, na sklonku vojny pracoval pre dôstojníkov Červenej armády, stal sa členom KSČ a napokon si ako „politický“ odkrútil zopár rokov vo Valdiciach a Jáchymove.

Autor pripúšťa len určitú mieru fabulácie, no identitu muža, ktorý slúžil dvom totalitným režimom, neprezrádza. Každý, kto má k dispozícii internet, si však môže pravdu o skutočnom Bernardovi Maresovi vygooglovať. Jeho pravé meno na rozsudku vytlačenom na vnútornej strane knihy je bez väčších problémov čitateľné i pod čiernou fixou. Všetko je harmonicky zladené: latinské citáty, ilustrácie a koláže, ktoré predeľujú jednotlivé kapitoly, len ten kurzívou písaný autorov návod, ako vlastne treba chápať Bernardov príbeh, trochu vyrušuje a buďme úprimní – uráža. Ľudia nie sú hlúpi a treba im ponechať právo rozhodnúť sa ako budú knihu vnímať. Dej sa odohráva v Rakúsku, Československu, Nemecku, v Rusku, Indonézii a vo Venezuele.