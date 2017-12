Ako hobitom narástlo perie

Po tučniakoch z Happy Feet a Divokých vĺn či po holuboch z Valianta prileteli do kín ďalší digitálne animovaní operenci. Nechcú však rozosmievať, ale pobaviť temnou legendou.

11. okt 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Základ snímky Ga'Hoole: Legenda o strážcoch tvorí pätnásťdielna séria kníh. Hrdinom je mladý samček sovy Soren, významnú rolu majú aj jeho brat Kludd a sestrička Eglantine. Film sa inšpiroval najmä prvými tromi knihami. Štúdiá Warner Bros. kúpili práva na celú sériu, takže pokračovanie nie je vylúčené.

V apríli 2008 sa projektu prekvapivo ujal režisér Zack Snyder, preslávený najmä drsnejšími snímkami Úsvit mŕtvych, 300 a Strážcovia. Legenda o strážcoch je jeho prvý mládeži prístupný film. Medzi producentmi figuruje režisérova manželka, s ktorou vlastnia produkčnú spoločnosť s príznačným pomenovaním Kruté a nezvyčajné filmy.

Na celkovom vyznení sa do značnej miery podpísali pôvodné knižné ilustrácie výtvarníka Richarda Cowdreyho. No ak vzhľad, mimika a gestikulácia hrdinov pripomína tučniaky z Happy Feet, nie je to náhoda. Výtvarník Grant Freckelton ako špecialista na digitálne efekty pôsobil pri vzniku hraných filmov ako Moulin Rouge, Matrix Reloaded, Harry Potter a ohnivá čaša (so sovou Hedvigou!). S režisérom spolupracoval na výtvarne vysoko štylizovanom epose 300. Práve Animal Logic, pre ktorú pracuje, má na konte aj Happy Feet a v súčasnosti pracujú na pokračovaní Happy Feet 2 3D. No a na scenári Legendy sa pôvodne podieľal aj scenárista Happy Feet John Collee.

Na rozdiel od Happy Feet však nechce byť Legenda o strážcoch veselou vtipnou zábavou s nádychom drámy i ekologickej agitky. Vo svete sov niet ľudí. Ľudské vlastnosti, mocenské štruktúry, kultúru a civilizáciu – vrátane bájí i legiend – nesú sovy. Operenci v podstate poslúžili na ozvláštnenie inak nie veľmi originálneho rozprávania v rozprávkovom štýle fantasy, tak trochu na spôsob sitnianskych rytierov, ktorí prídu na pomoc, keď je najhoršie.

Pravdaže, už vzhľadom na detského diváka sa do filmu dostalo viacero smiešnych scén i komických hrdinov a gýčovo roztomilých sladkých postavičiek, ktoré si deti nemôžu nezamilovať. Snyder však zostal verný svojej povesti. Nakrútil prevažne pochmúrne, temné a tragické rozprávanie s množstvom krutých scén – aspoň vzhľadom na detské publikum. Dospelým môžu naopak prekážať prílišná schematickosť, popisnosť, chlad a miestami až ťažkopádnosť, spôsobené úsilím vpratať do hodiny a pol filmu tri knihy.

Obraz je úchvatný, digitálna animácia špičková, príbeh však koncentráciou stratil mnohé zo svojej osobitosti a poézie. Neumožňuje nám spoznať hrdinov, zblížiť sa s nimi, obľúbiť si ich a môcť tak intenzívnejšie zapojiť emócie. Do stratena vyznieva i symbolická rovina diela, ktoré (azda) prostredníctvom sov chce rozprávať o ľuďoch. Najväčšou atrakciou, pre ktorú sa film oplatí vidieť, sa tak stáva stereoskopický obraz – 3D.