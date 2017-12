Banksy si vystrelil zo Simpsonovcov

Doteraz si legendárny americký seriál najmä uťahoval z iných, teraz si niekto iný utiahol z neho. No televízia epizódu s názvom MoneyBart odvysielala.

11. okt 2010 o 15:59 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Najskôr sa tradične objaví známa obloha so žltým nápisom The Simpsons, cez ktorú preletí dravec držiaci korisť. Kto sa pozorne díva, všimne si, že už v prvých sekundách najnovšieho dielu populárneho kresleného seriálu niečo nesedí – dravec má tri oči a v zobáku drží potkana, ktorý je trademarkom Banksyho.

Práve tento slávny britský streetartový umelec sa postaral o úvod epizódy MoneyBart, ktorá po nedeľňajšej premiére v americkej televízii vzbudila veľké diskusie.

Kreslené hrdlačenie

Simpsonovci sa počas zvučky seriálu vždy zhromaždia okolo televízora. Toto je tradičná pasáž úvodu seriálu už roky, vždy sa obmieňa len spôsob, akým sa postavičky ku gauču v obývačke dostanú a čo bude nasledovať, než sa objaví názov časti.

Vždy je to niečo nové, nečakané, ale cez víkend to platilo dvojnásobne. Milióny Američanov muselo byť zaskočených, keď veselú hudbu náhle vystriedala ťahavá clivá zborová melódia a na obrazovke sa objavil pohľad do podzemia továrne kdesi v Ázii, kde stovky detí v drsných podmienkach vyrábajú simpsonovské tričká a hračky.

Ich vnútro sa plní z kože mačiatok drvených v stroji, smutná panda s obojkom na krku ťahá vozík s hotovými postavičkami a sekvencia končí záberom na logo 20th Century Fox za ostnatým drôtom.

Objaviť sa v Simpsonovcoch znamená priznaný status popkultúrnej celebrity. Banksy ňou je, no teraz akoby sa rozhodol okrem nedávneho filmu Exit Through Gift Shop urobiť ďalšie gesto voči nezávislej scéne, ktorá ho obvinila z výpredaju streetartu.

V seriáli sa neobjavil ako iné celebrity a nie seriál si utiahol z neho, ale on zo seriálu. Vychádzal pritom zo správ, podľa ktorých si televízia necháva väčšinu scén animovať v Severnej Kórei.

Trochu iný smiech

Ako uvádza britský The Guardian, televízia po prvýkrát dovolila niekomu mimo svojho tímu urobiť úvod novej časti. A Banksy túto šancu využil typicky svojsky. „Takto to dopadne, keď sa rozhodnete outsorcovať,“ vtipkoval producent seriálu, no jemu ani divákom asi príliš do smiechu nebolo.

Vo Fox TV prejavili veľký zmysel pre sebareflexiu (alebo sa zľakli obvinení z cenzúry) a epizódu MoneyBart sa po americkej premiére rozhodli pustiť aj do Európy. Briti ju uvidia 21. októbra