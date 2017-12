Angličania v Levoči

12. okt 2010 o 0:00 Andrej Šuba

David a Nadia Conwayovci tvoria zaujímavý pár. On je Angličan momentálne pracujúci pre Európsku úniu na Ukrajine, ona - bývalá emigrantka, ktorá bola istý čas starostkou jednej z londýnskych mestských častí - vyrástla na Slovensku. Prechodný domov majú už niekoľko rokov v Levoči, kde si kúpili a zrekonštruovali jeden zo starých meštianskych domov. Do spišského mesta si priniesli so sebou aj svoju vášeň pre klasickú hudbu. Výsledkom je festival Levočské Babie Leto, ktorého tretí ročník vrcholí v týchto dňoch.

Dvojtýždňové podujatie zaujme už na prvý pohľad menami účinkujúcich i dramaturgiou. Pozvanie do Levoče prijal tento rok napríklad svetoznámy britský violončelista Julian Lloyd Weber. Medzi ďalších zaujímavých hostí patrili známe Stamicovo kvarteto a český klavirista Ivo Kahánek. V nedeľu odohral virtuózny program, ktorý vyvrcholil bravúrnou interpretáciou Lisztovej Sonáty h mol, poľský klavirista Tomasz Kamieniak a večer uzavreli klavírne kvintetá Angličanov Arnolda Baxa a Edwarda Elgara - hudba, ktorá sa u nás takmer neuvádza. S ukrajinským kvartetom Post Scriptum v dielach účinkoval klavirista Jonathan Powell, ktorý tento rok vystúpil aj na bratislavskom festivale Space. Powell, ktorý je špecialistom na repertoár prvej polovice 20. storočia, odohral v Levoči aj kompletný, takmer hodinu trvajúci cyklus Kaleidoskop Eugena Suchoňa. „Je to hudba, ktorá spája minulosť, prítomnosť a súčasne hľadí do budúcnosti," povedal o skladbe, ktorú už stihol predstaviť i v Londýne. Jeho interpretáciu Suchoňa si bude môcť v nedeľu 17. októbra vypočuť aj publikum v hlavnom meste v rámci Nedeľných matiné v Galérii mesta Bratislavy - Mirbachovom paláci.

Dnes o 19.00 hod. čaká na Levočanov záverečný festivalový koncert, na ktorom vystúpi Barokový orchester Európskej únie pod vedením Tona Koopmana. O legendárneho holandského čembalistu a organistu, ktorý má na konte o. i. kompletnú nahrávku Bachových kantát, nepríde ani bratislavské publikum. Vďaka spolupráci Levočského Babieho Leta s festivalom Konvergencie zaznie rovnaký program v stredu 13. októbra o 19.00 hod. v Design Factory. Oba tieto podujatia ukazujú, že - akokoľvek sprofanovaný - môže bonmot o vôli a ceste na Slovensku stále platiť.