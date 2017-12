Bookerovu cenu získal komediálny román

Keď sa do užšej nominácie na Man Booker Prize dostal román Howarda Jacobsona, nik mu nedával reálne šance, cenu si doteraz vždy odniesli vážnejšie diela. Román The Finkler Question vtipne skúma židovstvo troch kamarátov, jeden z nich je z Československa.

13. okt 2010 o 11:50 Ján Gregor





Jacobson je známy britský publicista, ale aj autor pätnástich, prevažne prozaických kníh. U nás doteraz nevyšla žiadna jeho kniha, táto má šancu nielen pre prestížnu cenu, ale aj preto, že jedna z troch hlavných postáv má korene v Československu.

Román The Finkler Question (Finklerova otázka) skúma židovstvo troch priateľov. Dvaja z nich sú židia, tretí by sa ním chcel stať. Porota označila román 68­ročného autora za veľmi vtipný, ale zároveň aj za smutný a citlivý.

Autor sa vtipnou formou zaoberal otázkami židovstva aj vo väčšine svojich predchádzajúcich románov. Sám o sebe vyhlasuje, že nie je konvenčným židom, za židovskú považuje hlavne svoju myseľ formovanú piatimi tisícročiami dejín. Za kľúčový pri písaní považuje humor.

Spolu s Jacobsonom sa do užšieho výberu prebojoval aj dvojnásobný držiteľ tejto ceny, austrálsky spisovateľ Peter Carey, ktorého nominovali za román Parrot and Olivier in America. Ten mal šancu stať sa vôbec prvým spisovateľom, ktorý získal toto prestížne ocenenie tri razy. Tohtoročná porota zaradila do užšieho výberu taktiež knihy od Emmy Donoghue, Damona Galguta, Andrey Levy a Toma McCarthyho.

Man Booker Prize je určená pre najlepšiu beletriu napísanú pôvodne v anglickom jazyku od autora alebo autorky z krajín Commonwealthu, Zimbabwe alebo Írska. V minulosti cenu získali napríklad Salman Rushdie, Ian McEwan, Michael Ondaatje či Thomas Keneally.