Európska cena pre Viliama Dočolomanského

Šéf Farmy v jaskyni získa ako prvý český či slovenský divadelník Európsku cenu novej divadelnej reality.

14. okt 2010 o 0:00 (kul)

PRAHA. Jedno z najprestížnejších kontinentálnych ocenení, Európsku cenu novej divadelnej reality (XII. The Europe Prize New Theatrical Realities), udeľované odbornou porotou pri Európskej komisii, získa aj Viliam Dočolomanský, umelecký šéf súboru Farma v jaskyni. Stane sa tak v polovici apríla 2011 v Petrohrade, kde súčasťou veľkolepého ceremoniálu bude tiež séria predstavení Farmy pre 700 odborných hostí a aj širšiu verejnosť. Na tie nadviaže konferencia o umeleckej produkcii tohto súboru, na ktorej sa zúčastnia významní svetoví teatrológovia ako Richard Schechner z New Yorku alebo Leszek Kolankiewicz z Poľska.