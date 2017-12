Goran Bregovič vystúpi v Banskej Bystrici

Goran Bregovič, jeden z najuznávanejších súčasných balkánskych skladateľov, prichádza opäť na Slovensko.

15. okt 2010 o 14:14 TASR

BRATISLAVA. Ako špeciálny hosť vystúpi 28. októbra na koncerte Cigánsky oheň v Banskej Bystrici.

Spolu so svojou skupinou Wedding and Funeral Band a takisto s cigánskym orchestrom Gypsymusic Alexandra Daška budú hrať cigánske a známe piesne Balkánu. "Goran Bregovič je jeden z ľudí, ktorí robia dobré meno cigánskej hudbe. Povýšil ju na ďalšiu úroveň a jeho tvorba pre filmy Emira Kusturicu je celosvetovo známa. Teší nás, že prijal pozvanie," povedal pre médiá Daško. So Sisou Sklovskou, ktorá k tomuto projektu neodmysliteľne patrí, si Bregovičovci a Gypsymusic Alexandra Daška strihnú počas koncertu aj spoločnú skladbu - hit Mesečina. "Sisa Sklovská sa stala symbolom tohto projektu, dokazuje, že rómsku muziku nemusia robiť len Rómovia. Hudba jednoducho nemá žiadne hranice," doplnil Daško.

Bregovič prichádza na Slovensko po tretí raz, v Banskej Bystrici však bude mať premiéru. V rámci Cigánskeho ohňa bude len jemu patriť celých 90 minút. A bude to oheň poriadny. Bregovičova hudba je totiž podobne ako názov jeho kapely plná vášne, radosti i clivého smútku.

Ojedinelý projekt Cigánsky oheň vznikol v roku 2006. Ako hostia na ňom doteraz účinkovali Ida Kelarová, Sisa Sklovská, klavírny virtuóz Richard Rikkon, uznávaný moskovský súbor Russka Roma a ďalší sólisti. Jeho cieľom je pretransformovať dravú, živelnú, autentickú rómsku hudbu a doposiaľ neznámy rómsky hudobný materiál do upravenej podoby bez toho, aby hudba stratila pôvodné atribúty typické pre rómsku hudbu a piesne.