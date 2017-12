Viac slovenského džezu na festivale

Presne o týždeň sa začne festival Bratislavské jazzové dni. Tento rok na ňom bude oveľa viac domácej scény.

16. okt 2010 o 0:00 Marian Jaslovský

BRATISLAVA. Budúci piatok sa v bratislavskom PKO začne trojdňový festival Bratislavské jazzové dni. Jednou z noviniek je Pódium mladých talentov, na ktorom sa predstavia slovenskí interpreti. Na sme.sk si ich môžete vypočuť a hlasovať za jedného, víťaz bude budúci rok hrať na hlavnom pódiu. Vďaka tejto scéne je počet slovenských skupín vyšší ako zvyčajne.

Z Prešova pochádza najmladšia skupina festivalu Jazz & More. Bubeník má 16, gitarista 18 a basgitarista 23 rokov. Repertoár tvoria hlavne vlastné skladby, ale aj jazzové štandardy či úpravy rockových skladieb. Ich rodáci Illusions Trio zahrajú v sobotu a predstaví sa zmesou fusion a funku.

Na „džezákoch“ vždy boli okrem puristicky čistého džezu aj rôzne podžánre, ktoré sa džezom nechávajú len voľne inšpirovať. Takto je to v prípade dvoch speváčok: Katka Koščová je víťazka prvej Superstar, postupne sa však vykryštalizovala ako zrelá interpretka piesní, čo majú možno najbližšie k šansónu, džezový element je však citeľný. Silvia Gieciová zahrá so skupinou Silvia Fourporation hudbu ovplyvnenú soulom, funkom či nu jazzom.

Svet progresívneho rocku a elektrického džezu nie je taký vzdialený, ako by s mohlo zdať, dôkazom je vo svete povedzme skupina Niacin. V Bratislave sa nás o tom bude snažiť presvedčiť klávesové trio Sisterhood Of Klangpedal.

Priaznivci „čistého“ moderného džezu si užijú pri vystúpení skupiny The Groove Brothers, kombinujúcej džezový idióm s hybnou silou pulzujúceho groovu a nielen staromilcom je určené sobotňajšie vystúpenie Swing Society Orchestra.

Na pódiu mladých talentov vystúpi aj skupina, ktorá by mala hrať na pódiu hlavnom; medzinárodný projekt The Fifth Season Miroslava Heráka (vibrafón) a Michala Vaňoučka (klavír), ktorí žijú v Holandsku.

Aj na hlavnom pódiu sa predstaví každý večer jedna slovenská formácia. Dvanásťčlenná skupina Zimní kúzelníci Sisy Michalidesovej je zložená zo špičiek vo svojom odbore. Členom je aj saxofonista Milo Suchomel, čo s vlastnou inovovanou skupinou zahrá nový repertoár, ktorý je viac orientovaný na groove, uvidíte aj koncert česko-slovenského big bandu Orchester Gustava Broma k jeho 70. výročiu.