Kosa z nosa hrá v sobotu v Babylone

Sobotňajší koncert rozbehnú indiepopoví Blue Sundown, po nich príde s Kosou z nosa úzko prepojená kapela Med a následne najväčšie prekvapenie – herec a spevák Marián Geišberg. Za lístok dáte osem eur.

16. okt 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Legendárna alternatívna skupina dnes odohrá veľký koncert, kde sa okrem nej objavia ďalší muzikanti.



BRATISLAVA. Pesničky v rôznych podobách budú znieť celý dnešný večer v bratislavskom MMC klube (bývalý Babylon), kde sú v programe štyri koncerty.

Je to však hlavne večer skupiny Kosa z nosa. Legendárne zoskupenie, ktoré vzniklo ešte v roku 1987, dodnes nenahralo oficiálny album, no okrem starých hitov má aj niekoľko nových piesní a tak sa to môže onedlho zmeniť.

Fanúšikovia tejto zostavy môžu novinky počuť už dnes: „Bude to náhodný koncert. Nevieme do detailov, čo presne budeme hrať, ale nenávidím hrať čokoľvek staré znovu. Ničí ma to,“ hovorí gitarista Braňo Špaček.

Na úvod by mal zahrať niekoľko skladieb iba so spevákom Borisom Ondreičkom na staručkej džezovej gitare, ktorú si práve kúpil na blšom trhu, potom sa pridá zvyšok kapely. V tej sú dve zmeny: prišiel pôvodný basgitarista a bubeník je vypožičaný od Noisecutu. „Dosť teraz pracujeme s náhodou, niekedy to dopadne dobre,“ tvrdí Špaček.