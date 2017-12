Zomrela herečka Barbara Billingsleyová

Vo veku 94 rokov zomrela v sobotu v Kalifornii herečka Barbara Billingsleyová, známa predovšetkým ako typická americká mama z komediálneho seriálu Leave It to Beaver.

17. okt 2010 o 8:00 TASR

V postave June Cleaverovej v seriáli, ktorý sa vysielal šesť sezón v rokoch 1957-1963, zosobňovala ideálnu matku zo strednej vrstvy a ženu v domácnosti. Bolo to v čase, keď relatívne málo amerických žien s deťmi pracovalo mimo domova.

Vždy trpezlivá s divokým mladším synom prezývaným Bobor a starším synom, tínedžerom Wallym, bola v každej situácii dokonale upravená - aj pri domácich prácach nosila náhrdelníky z perál.

Seriál najprv vysielali v televízii CBS, potom na ABC. Reprízujú ho aj v súčasnosti, takmer pol storočia po jeho premiére. V roku 1997 natočili podľa seriálu aj film.

Zdroj: Reuters