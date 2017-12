Luc Besson nekrachuje, zarába v Číne

Akčný film Tajomstvo múmie sa k nám dostáva v čase, keď sa jej režisér Luc Besson cíti zase zúfalo a nespravodlivo kritizovaný.

18. okt 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Luc Besson (vpravo) pri nakrúcaní Tajomstva múmie, ktoré uvidíme o necelý mesiac. Dnes sa už francúzsky režisér chystá na nový film. Mala by to byť veľká akčná zábava, niečo ako Piaty element, ale vraj krát desať.(Zdroj: CONTINENTAL FILM)

BRATISLAVA. Často, keď sa v novinách píšu nepekné veci o filmoch, režisér Luc Besson zosmutnie. „Filmy sú také milé objekty, ako to, že môžu niekoho rozzúriť?“ pýta sa.

Možno má smolu, že sa narodil vo Francúzsku, kde sa kinematografia berie mimoriadne vážne a kde sa mimoriadne vážne berú práve takí filmári, akým je on sám. Keby nebol taký úspešný, nekonformný a vplyvný, možno by ho nekritizovali za to, že svojím filmom Taxi podnecoval rýchlu jazdu na cestách.

Možno by im tak neprekážalo, že nepodporil Romana Polanského, keď ho zatkli. A ani by nešírili správy, že jeho produkčná spoločnosť Europacorp krachuje – čo počúva práve teraz, keď sa jeho nová akčná rozprávka Tajomstvo múmie šíri do sveta.

Vraj megaloman a vraj stratový

O Tajomstve múmie rozprával novinárom na komornom stretnutí počas festivalu v Cannes – nie priamo v meste, ale v záhrade, ktorá bola bezpečne schovaná ďaleko na vysokom kopci.

Hovoril tam o tom, aké bolo vzrušujúce, keď sa na festival dostal prvýkrát, ešte bez lístka, tajne, ako vojak na opušťáku. A zamlčal, že v Cannes zažil prvé kruté odmietnutie, keď sa ukázal s Magickou hlbočinou.

Dodnes je to pre dospievajúcich Francúzov kultový film. No odborné publikum ho potrestalo za to, že sa odklonil od nezávislého filmu a nízkeho rozpočtu, lebo to od neho čakali po debute Mortal combat.

Rovnaké výčitky počúval odvtedy pri každom novom filme a pri Tajomstve múmie asi ešte aj viac. Sami uvidíte, aký film to je, 11. novembra bude aj u nás.

Okrem hlavnej ženskej hrdinky si všetky postavy konkurujú v škaredosti, ale dialógy sú krásne. Akcia je duchaplná a vtipná, ale v zásade absolútne nezmyselná. Jeden by mohol povedať, že je to úžasný úlet, ale druhý by mal pravdu tiež, keby povedal, že je to horšie ako zlé.

Vo francúzskych kinách sa filmu veľmi nedarilo a miestna tlač popri tejto správe oprášila aj staré úvahy o Bessonovom megalomanstve. V časpise Le Point dokonca citovali jednu jeho zamestnankyňu, ktorá tvrdí, že si nemhla zobrať čaj z jeho šuplíka a že sa uňho cítila ako v sekte.

Ekonomický časopis Capital zas napísal, že minulý rok produkoval filmy so stratou 9,8 milióna eur. Tak sa Luc po čase znovu ozval, agentúry citovali jeho rozčarovanie: „Tieto neustále útoky sú už neúnosné. Chvíľami si už zúfam a pýtam sa, prečo sa tu ja stále otravujem. Už dávno som mohol pracovať v Spojených štátoch a zarábať oveľa viac.“

Sú to len ťažkosti

Spoločnosť Europacorp pritom poskytla prácu 120 ľuďom a Besson chce ekonomicky pomôcť aj komplikovanému parížskemu predmestiu, tým, že tam o dva roky otvorí filmové štúdiá. Vraj nekrachuje, len je trochu v ťažkostiach.

Možno, že mu s nimi pomôže úspech v Číne, tam sa teraz Tajomstvo múmie premieta na tisícich kópiách a je tam veľkým hitom. A čosi zarobí aj na trojrozmernom reklamnom filme na elektrické auto Renault – ktoré bude o rok oficiálnym vozidlom na festivale v Cannes.